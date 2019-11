¿Por qué se cayó la negociación entre la FEF y Jürgen Klinsmann?

LEA TAMBIÉN

Jorge Célico volverá a encargarse de la Selección ecuatoriana, durante la fecha FIFA de noviembre, debido a que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha concretado la llegada del entrenador oficial. La primera opción era el alemán Jürgen Klinsmann, pero esa posibilidad se diluyó en los últimas semanas.

El Directorio de la Ecuafútbol encargó de la contratación del seleccionador a la Comisión de Selecciones, la que es integrada por Francisco Egas y Michel Deller, presidente y vocal del Directorio de la FEF. Ellos hablaron con entrenadores, incluido Klinsmann, con quien Egas se reunió en tres ocasiones.

Klinsmann accedió a la propuesta y después direccionó las negociaciones a su agente, quien a su vez trasladó la petición a un grupo de abogados, que labora con ellos desde hace varios años. Aquí empezaron a encontrarse los traspiés.



Los directivos de la FEF redactaron un modelo de contrato, elaborado por un grupo de abogados, que después fue analizado por los del estratega.

Jaime Estrada, vicepresidente, reconoció que hay "detalles" que deben seguir en revisión. Según él, mientras no se llegue a un acuerdo no oficializarán el nombre del entrenador escogido. Eso pese a que otro de los directores, Carlos Galarza, confirmó que se realizaban con el alemán.



Galarza incluso acusó falta de información en el tema, debido a que no existieron reuniones permanentes del Directorio. Además, criticó que los delegados para la negociación hayan aprobado que Klinsmann no residiera en el país.



El Directorio de la FEF se reunirá este 6 de noviembre, en Guayaquil, a las 10:00. Se pudo conocer que los directivos solicitarán a Egas un informe sobre el estado de la negociación.

Egas reconoció esta mañana que el retraso para la contratación del nuevo entrenador tiene que ver con desacuerdos en temas específicos, como el trabajo con selecciones menores.



"No es fácil lo que espera Ecuador de un técnico porque tenemos que reconstruir una selección desde cero. Con algunos hemos encontrado exigencias que nosotros no las podíamos aceptar y por eso hemos postergado la decisión", dijo.



En esta ocasión, Egas evitó poner una fecha límite para la contratación del entrenador, como lo hizo en declaraciones anteriores. Prefiere ser cauto.



"A medida que uno va hacia la letra chica se va encontrando cosas. Yo había dicho que era cuestión de afinar detalles, pero en esos detalles encontramos problemas, creo es mejor tomarnos un poco más de tiempo para acertar en la decisión", refirió.

En cuanto al proyecto de consolidación de selecciones menores, reconoció se ha vuelto difícil encontrar a un entrenador que se comprometa con el desarrollo de los procesos formativos.



"La mayoría de técnicos de élite están acostumbrados a trabajar con un equipo de élite y solo eso. Buscamos a una cabeza de proyecto que pueda engranar un todo", finalizó.

Los puntos de discordia:



Impuestos: el DT alemán y su cuerpo técnico no pagarían los impuestos por su contratación. Estos serían asumidos por la Ecuafútbol.



Garantías: En caso de un litigio entre el patrono (Ecuafútbol) y el empleador (seleccionador), los abogados de Klinsmann pidieron que se trate en tribunales del exterior (suizos y estadounidenses) por potenciales desacuerdos, indemnizaciones y compensaciones.



Garantías: incluyan garantías de bancos extranjeros.



Jugadores a convocarse: El DT estaba en desacuerdo por el tema de las limitaciones a convocar a futbolistas que estuvieron involucrados en el famoso caso del ‘piso 17’ en la Copa América Brasil 2019. Es decir es partidario que se incluyan en las nóminas a Antonio Valencia, Robert Arboleda, para citar.



