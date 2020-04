El técnico de Ecuador Jordi Cruyff mantuvo un diálogo con seis hinchas de la 'Tri', de entre 10 y 14 años

LEA TAMBIÉN

Jordi Cruyff, director técnico de la Selección de Ecuador, mantuvo un diálogo con seis jóvenes entrevistadores, de entre 10 y 14 años. El video de este singular encuentro virtual se publicó en las redes sociales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), la noche del 15 de abril del 2020.

El estratega confesó que ha pasado el último mes en su hogar en Barcelona, España, con sus hijos de 16 y 17 años, realizando labores como limpiar la casa "que antes no hacía mucho", dijo con una sonrisa.



"Supongo, como todos, encerrados en casa, aburridos. Llevo 33 días hoy, encerrados. Los primeros días vas viendo videos, vas viendo fútbol y estás todo el día conectado, leyendo las noticias de cómo va este país y en el otro, cómo se está llevando el virus, y bueno, ahora después de 33 días pues ya, cansado de esta situación, pero bueno, hay que mentalizarse y hay que aguantar lo que tenemos que aguantar, e intentar aprender cosas nuevas”, añadió.



La FEF confirmó que los entusiastas hinchas de Ecuador, quienes realizaron la entrevista y que tienen entre 10 y 14 años, fueron "Amelia, Isa, Sophie, Manu, Salvatore y Marco".



El DT valoró a la distancia la comida ecuatoriana y aseguró que ya probó el encebollado y el bolón, entre otros platillos. "Tengo que decir que una de las sorpresas más agradables que he visto con mis compañeros del staff es la comida, nos hemos llevado una sorpresa muy agradable porque la comida, todo, está buenísimo en Ecuador, a tal punto que algún miembro del staff tiene que cuidar lo que va a comer sino va a engordar demasiado. No puedo decir sus nombres porque me matan”, dijo divertido.



Entrevista con Jordi Cruyff el 27 de febrero del 2020.