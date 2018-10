Tabárez es reconocido con dos récords Guinness como DT de Uruguay 

LEA TAMBIÉN

El técnico de la selección de fútbol de Uruguay, Oscar Tabárez, fue distinguido con dos récords Guinness por ser el entrenador con mayor cantidad de partidos al frente de una misma selección y llegar a cuatro presentaciones mundialistas, según informó la institución.

"No imaginé nunca obtener un título de Guinness World Records. Se trata de una continuidad deportiva y me hace pensar en toda la gente que me ha apoyado desde un principio. Es más que una longevidad de trayectoria deportiva, un orgullo", declaró Tabárez al diario 'El Observador'.

El seleccionador dirigió a Uruguay en 185 partidos oficiales, sumando los de su primera etapa en el cargo entre 1988 y 1990, y en la actual, que se inició en 2006. El último juego hasta ahora fue el disputado en el Mundial de Rusia ante Francia, por los octavos de final.

Quienes siguen al uruguayo en cantidad de partidos al frente de un mismo combinado nacional son los alemanes Sepp Herberger y Joachim Low, el actual técnico, ambos con 167 partidos según Guinness.

Por otro lado, Tabárez dirigió a Uruguay en Italia 1990, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Con eso igualó la línea de cuatro Mundiales del alemán Helmut Schon y el inglés Walter Winterbottom.

