Tabaré Silva está molesto con la programación de partidos del Cuenca 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Deportivo Cuenca jugará las fechas 26 y 27 de la LigaPro en cinco días de la próxima semana. El lunes se enfrentará con Universidad Católica, en Quito; mientras que el viernes 27 de septiembre recibirá a Fuerza Amarilla en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

El técnico del equipo, el uruguayo Tabaré Silva, no está de acuerdo con esta decisión. Él consideró que la medida no es justa por la importancia de los puntos en disputa y el poco tiempo para preparar los dos partidos . “La persona que nos puso a jugar en lunes y luego viernes nos está perjudicando”, sostuvo en todo molesto.



El ‘Expreso Austral’ sigue en la pugna por ingresar entre los ochos mejores del torneo. En la última fecha ganó al Olmedo, sumó 32 puntos y es décimo en la tabla de posiciones. El Nacional, que es noveno, tiene 33 unidades al igual que Emelec, que supera a los criollos únicamente por el gol diferencia.

Por ese motivo, Silva ha pedido en los últimos entrenamientos concentración a sus dirigidos para poder hacer realidad algo que parecía imposible por los múltiples problemas económicos. El club azuayo perdió un punto por no presentar a tiempo los roles de pagos y no se presentó para el partido con América, en el Atahualpa.



El conjunto cuencano no tiene lesionados ni suspendidos. Irá con plantel completo para medir a Universidad Católica, en busca de los tres puntos. Ese partido se jugará el lunes, a las 19:15, en el estadio Atahualpa.



En el ‘Trencito Azul’ hay preocupación por los últimos resultados. Si bien son terceros en la tabla de posiciones, las dos derrotas consecutivas (ante Guayaquil City e Independiente del Valle) tienen al DT Santiago Escobar buscando corregir errores.

Una de las principales novedades sería el regreso de Luis Amarilla. El delantero paraguayo debía recibir esta semana el alta médica. Desde hace dos semanas hace fútbol con el resto de la plantilla y ya culminó su recuperación de la fractura del brazo derecho que no le permitió jugar en las últimas cinco fechas. Es el máximo goleador del equipo con 15 tantos.