Tabaré Silva, DT del Deportivo Cuenca: 'Todos estamos ansiosos de volver a entrenar, pero hay que acatar normas'

El técnico del Deportivo Cuenca, el uruguayo Tabaré Silva, ofreció una conferencia de prensa virtual este martes 2 de junio del 2020. Allí habló de la posibilidad de quedarse sin algunos futbolistas y se refirió al regreso anticipado de Emelec a las prácticas.

Silva reconoció que existe ansiedad por volver a entrenar, pero está consciente que se deben acatar normas establecidas por un organismo superior. Por eso consideró “una irresponsabilidad lo hecho por Emelec” al reanudar sus entrenamientos antes de la fecha establecida por el COE Nacional.



A su criterio, esa decisión no afectará solo a Emelec sino a los demás clubes del país porque ahora no saben cuándo retomarán las prácticas. El ‘Expreso Austral’ tenía todo listo para reanudar sus entrenamientos el próximo 8 de junio en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. La suspensión, dijo, trastoca la planificación.



Silva contó que, en esta emergencia sanitaria, no es fácil mantener motivados a los jugadores sobre todo cuando no cobran tres meses de sus salarios. Por eso solicitó a la dirigencia pagar al menos una parte del mes de marzo para quienes pasan por una situación más complicada.



Entre los futbolistas que aún no firmaban los acuerdos con la dirigencia sobre la reducción salarial, hasta la noche de este 1 de junio, están cuatro titulares. Ellos son: el ecuatoriano Kenner Arce, el argentino Rafael Viotti, así como los uruguayos Gustavo Alles y Bruno Foliados. Se suma Pedro Larrea, aunque él advirtió que será el último en firmar por ser el capitán del equipo.



El DT insistió que su objetivo es que todos los futbolistas sigan y por eso espera que haya los debidos acercamientos e incluso una mediación. De lo contrario, dijo, se analizará a profundidad la situación de cómo queda el plantel una vez que se terminen las negociaciones. El cuerpo técnico arregló en su totalidad.