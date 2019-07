El DT del Deportivo Cuenca acepta la realidad del club y se resigna a la salida de jugadores

LEA TAMBIÉN

El técnico uruguayo Tabaré Silva está resignado a ver cómo su plantilla se reduce por la crisis económica del Deportivo Cuenca. Así lo hizo saber este miércoles 17 de julio del 2019 en una conferencia de prensa ofrecida en el complejo de Patamarca.

Silva insiste que la realidad económica del equipo no permite retener a futbolistas que son pretendidos por "clubes poderosos económicamente". Se han ido ocho integrantes después de la primera fase de la LigaPro y pudieran sumarse el defensa Brian Carabalí y Jacson Pita, pretendidos por Emelec y El Nacional, en ese orden.



El DT está consciente que con el dinero que se reciba por el préstamo o la venta de los derechos deportivos de los jugadores en mención, se cubriría algunas deudas pendientes al plantel. "Es la realidad del club y tenemos que aceptarla". Por ello, su mirada está dirigida a los jóvenes valores del club.



Sobre el punto perdido en el escritorio, por no presentar a tiempo roles de pago, el estratega espera que no le falte a la hora de buscar la clasificación entre los ocho mejores del torneo. Respecto a Emelec, reconoció que tiene un plantel poderoso, pero que este viernes 19 de julio irán en busca de un resultado positivo. El cotejo se jugará a las 20:00, en el estadio Capwell.