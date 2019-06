Tab Ramos: 'No estuvimos a la altura para jugar ante el campeón sudamericano'

LEA TAMBIÉN

Decepcionado por lo que mostró su selección en el partido de cuartos de final ante Ecuador, el uruguayo Tabaré Ramos, técnico de los Estados Unidos aseguró que sus pupilos no jugaron su mejor partido. Hubo ansiedad y equivocaciones que marcaron la diferencia en la cancha.

“Estamos contentos con los jugadores y lo que mostramos en el Mundial. Tuvimos buenos momentos en el torneo (...) Nos preocupaba más desde un principio era la forma en la que Ecuador atacaba con los dos extremos. Decidimos no defender el movimiento, sino atacarlo. Ecuador tiene jugadores de muchísima calidad que en cualquier momento nos podían hacer más daño”, dijo el estratega.



Para Tab Ramos, su equipo no estuvo a la altura para jugar ante el campeón de Sudamérica. Incluso insinuó que el duelo de este sábado 8 de junio e 2019 no fue lo que se esperaba y que se jugó mejor ante Ucrania, con quien perdió 2-1 en su debut mundialista.

“No creo que el equipo haya estado bien en los últimos minutos. El equipo que va ganando tiene más fuerza. No hicimos nuestro mejor partido. Jugamos mejor ante Ucrania, que perdimos, que esta vez ante Ecuador. Es muy difícil ganarle al campeón de Sudamérica a la altura que se debe de jugar”, dijo el charrúa.