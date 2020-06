La suspensión de la Copa Davis alteró la planificación de la selección ecuatoriana

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Emilio Gómez tiene una camiseta de Rafael Nadal en su casa. Es uno de sus bienes más preciados, la divisa verde –con la que ganó el Roland Garros del 2005- está enmarcada junto a una foto en la que el tenista guayaquileño posó con el español, siendo un niño.

Gómez tendrá la posibilidad de enfrentarse a Nadal en las finales de la Copa Davis, pero tendrá que esperar hasta el próximo año, luego de que la ATP retrasara las finales del torneo, que estaban previstas para noviembre.



El torneo de selecciones, en el que compartirán el grupo con España y Rusia, era el principal objetivo de Gómez para este año; ahora tendrá que conformarse con los torneos profesionales. Prevé participar en el US Open, que empezará el 31 de agosto en Nueva York.



La semana pasada, la ATP oficializó el calendario donde constan losgrandes torneos de la temporada. Además del US Open, destacan el ATP 500 de Washington, Roland Garros…



El guayaquileño se entrena en una cancha privada en Samborondón, hace tres semanas. Lo misma rutina la hace Diego Hidalgo, en la misma cancha pero en diferente horario, mientras que Gonzalo Escobar trabaja en Manta y Cayetano March en España. Roberto Quiroz guarda reposo, luego de una operación debido a una hernia. La última semana empezó a caminar en un balneario de Santa Elena, como parte de su rehabilitación.



Raúl Viver, capitán del equipo, cuenta que está pendiente de los trabajos de cada uno. Sin embargo no pudo estar en todas las prácticas, debido a las restricciones de movilidad, producto del sistema de semaforización.



El capitán se sorprendió con el anuncio del diferimiento del torneo. Según él, la Copa Davis era el objetivo principal de todos los tenistas de la selección, luego de haber derrotado a Japón en marzo pasado, en las semifinales.



“Sorprende que haya fechas para el US Open y otros grandes eventos y se suspenda la Davis. Creo que se apresuraron en tomar esa decisión”, dijo. El torneo se programó para el 22 de noviembre del 2021.



Para esta semana está previsto realizar un primer entrenamiento grupal, entre los jugadores que están cerca. Debido a las restricciones de movilidad, Viver no puede estar en todos los entrenamientos de los deportistas; quien los supervisa es Andrés Gómez.



El ‘Zurdo de Oro’ entrena con su hijo Emilio y luego con Hidalgo, con ambos realizan ejercicios de adaptación a la cancha, a la raqueta, a los golpes… Por ahora no han realizado partidos de entrenamiento, están en proceso de acondicionamiento.



“Hemos subido las cargas de trabajo de a poco. Obviamente que con esta primera salida de calendario (circuito profesional) se van a motivar, ya hay algo concreto, que los hará trabajar mejor”, dijo Gómez.



Al ser deportes individuales, cuenta que las medidas de seguridad son más fáciles de acatar. Cada deportista lleva sus implementos personales y los saludos son a distancia. La Federación Ecuatoriana de Tenis (FET) realizó un seminario, para informar sobre los protocolos para entrenamientos y futuras competencias.



La FET realizó pruebas de covid-19 a los jugadores de las selecciones nacionales, antes del reinicio de los entrenamientos. Además, cuando regresaron de Japón, los deportistas realizaron un periodo de aislamiento domiciliario, durante 15 días.



Roberto Quiroz, también se sorprendió por la suspensión de la Davis. Reconoce que la decisión le conviene, debido a que tendrá más tiempo para recuperarse de la intervención y recuperar su nivel de juego.