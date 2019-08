Suspenden a una juez de silla y un tenista por manipular resultados

LEA TAMBIÉN

La juez de silla Svetlana Teryaeva ha sido suspendida por seis meses y multada con USD 1000 por no informar a la Unidad de Integridad del Tenis de que tenía conocimiento sobre actividades corruptas, mientras que el tenista egipcio Issam Taweel ha sido castigado con cinco años y multado con USD 15000, ambos por delitos de arreglo de partidos.

Teryaeva, que fue declarada culpable el pasado 27 de mayo por manipular con premeditación los marcadores de los partidos, está sujeta a una suspensión de dos meses y no tendrá que pagar multa alguna, ya que después de cuatro meses desde la prohibición toda multa se suspende con la condición de que no se cometa más delitos.



Como resultado de la suspensión, Teryaeva no puede oficiar ni asistir a ningún evento de tenis autorizado o sancionado por los órganos rectores del deporte hasta el 1 de octubre de 2019.



Por su parte, el jugador egipcio clasificado en el puesto 1192 de la ITF cumplirá una suspensión de tres años y pagará una multa de USD 2000 por intentar amañar el resultado de un partido, no informar un enfoque corrupto y no revelar el conocimiento de la actividad.



Dos años desde la prohibición y USD 13000 de multa se suspenderán con la condición de que no se cometan más violaciones de las normas anticorrupción.

Tras su condena, Taweel fue suspendido provisionalmente y se le prohibió competir o asistir a cualquier torneo sancionado o autorizado por los órganos rectores del tenis. Esa condición permanecerá vigente hasta el final de la prohibición de tres años.