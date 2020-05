El supuesto uso de mascarillas en la cancha despierta cuestionamientos de jugadores y técnicos

LEA TAMBIÉN

La posibilidad de que en el reinicio de la LigaPro los jugadores deban usar mascarillas como medida de prevención por el covid-19, despertó varios cuestionamientos de entrenadores y jugadores de los clubes ecuatorianos.

David Constante, Director de Competiciones, mencionó en radio Diblu las estrategias que analiza la Comisión Médica del organismo para establecer protocolos que garanticen la seguridad en el retorno del campeonato. Aseguró que en Europa, en la primer fase, se plantea el uso de mascarillas.

“Para jugar la competición como tal, no lo sé, está en estudio (el uso de mascarilla). Tal vez, en las primeras fases está considerándose dentro de una posibilidad, pero recuerda que esto impide la capacidad de oxigenación del deportista que regresa a la actividad física. No está confirmado que sea así”, dijo Constante., en referencia a lo que se está haciendo en el Viejo Continente.

El pronunciamiento del funcionario no estuvo exento de polémicas. El uso o no de mascarillas es cuestionado por los diversos actores del campeonato. Pablo Repetto, DT de Liga de Quito, aseguró que no puede tomar en serio una medida que no valora el esfuerzo físico de los atletas, en una actividad que los exige al máximo.



“Me parece más que un chiste, por eso no le presto atención. Ayer salí a trotar con la mascarilla en el patio de mi casa que no es muy grande y el ahogo es tres veces mayor. No puedes ventilar. Yo iba trotando, imagínense los jugadores que se exigen al máximo”, dijo contrariado para Radio La Red.



El criterio lo comparte el DT del América de Quito de la Serie B, Darío Tempesta. El adiestrador argentino de 60 años no solo calificó de ilógico el uso de mascarillas, sino también aseguró que es demasiado pronto para evaluar un posible reinicio del torneo.



“Es tan complejo lo que se vive en esta pandemia, nadie sabe cuál es la situación valedera. Me pareció una locura cuando escuché que los jugadores deben jugar con mascarilla. Eso simplemente no se puede y no es lógico”.



La altura es un tema que también preocupa. El volante del Delfín de Manta, Charles Vélez, cree complejo que se pueda competir a más de 2 500 msnm. “Cómo jugador veo muy complicado jugar con mascarilla porque en la altura te va a faltar oxígeno”.



El defensa de Independiente del Valle, Luis Segovia, también destacó las complicaciones de jugar con las mascarillas. Sin embargo, dijo que, como atletas, al ser empleados de los clubes, deberán acogerse a las medidas que adopten los directivos.



“Si lo aceptan nosotros tenemos que acatarlos, somos empleados. Es difícil (jugar con masarillas), imagínate estar corriendo, sudando, tener un inconveniente. En caso que llegue a pasar, nos toca adaptarnos a esa circunstancia”, comentó en Radio Huancavilca.



Por su parte, el golero de Barcelona Javier Burrai, deberá afrontar una doble complicación. No solo tendría que usar la mascarilla como medida de prevención del covid-19, sino también una máscara de protección por la lesión facial que sufrió en el compromiso ante Cerro Porteño por Copa Libertadores. El argentino dijo que, pese a ser una posibilidad, no la ve ‘muy factible’.