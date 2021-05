La Superliga femenina comienza entre pruebas para covid-19 y los protocolos 

La Superliga femenina comienza este martes 4 de mayo con la participación de los 16 clubes divididos en dos zonas. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció que las futbolistas y los cuerpos técnicos han sido sometidos a pruebas de covid-19 y por recomendación del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) se seguirá un protocolo estricto de seguridad para evitar contagios.



Según la programación anunciada por la FEF, las primeras tres fechas de la Superliga se jugarán entre martes y jueves. Después del 20 de mayo, cuando finalice el Estado de Excepción, está previsto que los cotejos se jueguen los días sábados y domingos. El torneo será transmitido por la operadora DirecTV.

¡LA SUPERLIGA FEMENINA INICIARÁ ESTE 4 DE MAYO! 🤩⚽️🇪🇨



Nuevo calendario 📅 pic.twitter.com/F0to9YlD67 — Fútbol Femenino+ (@FutbolFemMas) April 22, 2021



La FEF determinó el sistema de campeonato. Según el formato se jugarán 14 fechas: 7 de ida y 7 vuelta. Aunque el calendario establecido está entre el 4 de mayo y 31 de julio, se espera que no haya paralizaciones o modificaciones por la pandemia.



Los clubes están divididos por zonas. Según el sistema, los cuatro primeros equipos de cada zona clasificarán a los playoffs y disputarán la segunda etapa entre el 7 de agosto y el 11 de septiembre. Además, la FEF contempla un plan de vacunación para las futbolistas. El cronograma se espera definir en los próximos días.



Así se jugará la primera fecha de la Superliga femenina



Zona 1

Miércoles 5 de mayo



Barcelona vs. Liga Juvenil de Macas

Parque Samanes/12:00





Macará vs. Carneras UPS

Complejo de Macará /14:00



Jueves 6 de mayo

Deportivo Cuenca vs. Técnico Universitario

Estadio Alejandro Serrano Aguilar /11:00



Guayaquil City vs. Emelec

Estadio Cristian Benítez/13:00



Zona 2

Martes 4 de mayo

Dragonas IDV vs. Liga de Quito

Estadio Banco Guayaquil/11:00



Miércoles 5 de mayo

Academia Sport vs. San Miguel

Estadio El Chan/11:00



Espuce vs. Club Ñañas

LP de Nayón/15:30



Jueves 6 de mayo

El Nacional vs. Quito FC

Complejo de Tumbaco/11:00