El último Superclásico de la temporada se jugará en el Rodrigo Paz Delgado

Liga de Quito y Barcelona, con 13 puntos; Emelec y Guayaquil City, con 11; Universidad Católica y Técnico Universitario, con 10, continúan desde este viernes 13 de noviembre del 2020 la puja por un boleto a la final del título en la LigaPro, en una jornada marcada por las ausencias de los seleccionados nacionales.

De los seis, Liga logró el billete de la primera fase, por lo que de repetir el primer puesto, se adjudicaría el título sin necesidad de la tercera fase en partidos de ida y vuelta contra el ganador de la segunda.



Pese a la pandemia, la resistencia y rendimiento futbolístico de la mayoría de los equipos es sostenido, a diferencia de otras temporadas, y a los seis de la cabeza de grupo se suman Independiente del Valle, Macará, el campeón del año pasado Delfín, Aucas y hasta Técnico Universitario a corta distancia.



Tampoco se puede descartar la urgencia de los cuadros que pugnan por evitar caer en los dos últimos puestos de la tabla de posiciones acumulada y los que mantienen la opción por concluir el torneo entre los ocho primeros en busca de algún billete para Copa Libertadores de 2021 y de los cuatro billetes locales para la Copa Sudamericana.



Liga hará frente a uno de sus enconados rivales, el popular Aucas, cuya mayor fortaleza la muestra en ataque con los argentinos Víctor Figueroa, Sergio López, Maximiliano Barreiro y Lisandro Alzugaray.



Liga echará de menos a sus defensas Flanklin Guerra, por lesión, Moisés Corozo y Pedro Pablo Perlaza, convocados por la selección de Ecuador, junto a los centrocampistas Júnior Sornoza y Johjan Julio.



Barcelona visitará al que fue uno de sus tradicionales rivales, El Nacional, que atraviesa una de sus peores crisis futbolísticas y económicas en los últimos tiempos.



El elenco canario estará comandado por su volante, capitán y goleador, el argentino-ecuatoriano Damián Díaz.



Así quedó definida la séptima fecha de la segunda etapa:

​

Viernes 13 de noviembre

Estadio: Alejandro Serrano

19:00 D. Cuenca vs. Delfín

Árbitro: Guillermo Guerrero



Sábado 14 de noviembre

Estadio: Christian Benítez

13:00 Guayaquil City vs. Mushuc Runa

Árbitro: Augusto Aragón



Estadio: Bellavista

18:15 Macará vs. Orense

Árbitro: Jaime Sánchez



Estadio: Rodrigo Paz

20:30 Liga de Quito vs. Aucas

Árbitro: Franklin Congo



Domingo 15 de noviembre

Estadio: Olímpico de Riobamba

12:15 Olmedo vs. U. Católica

Árbitro: Álex Cajas



Estadio: Olímpico Atahualpa

14:30 Independiente del Valle vs. Liga de Portoviejo

Árbitro: Roddy Zambrano



Estadio: George Capwell

16:45 Emelec vs. Técnico Universitario

Árbitro: Mario Romero



Estadio: Olímpico Atahualpa

19:00 El Nacional vs. Barcelona

Árbitro: Carlos Orbe