Suiza ganó la contrarreloj por equipos del Tour del Porvenir; Ecuador llegó en el puesto 26

Suiza ganó este viernes 16 de agosto del 2019 la contrarreloj por equipos del Tour ciclista del Porvenir, entre Eymet y Bergerac (32,5 km), aunque el danés Mathias Norsgaard Jorgensen pudo mantenerse como líder de la clasificación general.

El equipo helvético, impulsado por sus escaladores, brilló en las carreteras del sur de la Dordoña, imponiéndose con 28 segundos de margen a Noruega y con 37 segundos a la Dinamarca de Jorgensen.



El equipo ecuatoriano se ubicó en el puesto 26.



Ese último, vencedor en solitario el jueves en Marmande con 32 segundos de ventaja sobre el pelotón, conservó su maillot amarillo de líder por cinco segundos. En la general supera ahora a un cuarteto suizo compuesto por Stefan Bissegger, Damian Luscher, Joël Suter y Robin Froidevaux.



La tercera etapa, la más larga de la prueba, llevará el sábado 17 de agosto a los corredores de Montignac a Mauriac (162 kilómetros) .

Clasificación de la 2ª etapa (contrarreloj por equipos) :



1. Suiza los 32,5 km en 38:06. (media: 50,54 km/h)

2. Noruega a 28.

3. Dinamarca 47.

4. Italia 52.

5. Gran Bretaña 54.

6. Holanda 57.

7. Francia 1:06.

8. Australia 1:23.

9. Alemania 1:27.

10. Bélgica 1:30.

26. Ecuador 4:37

Clasificación general:

1. Mathias Norsgaard Jorgensen (DAN) en 3 h 37:42.

2. Stefan Bissegger (SUI) a 5.

3. Damian Luscher (SUI) mt.

4. Joël Suter (SUI) mt.

5. Robin Froidevaux (SUI) mt.

6. Torjus Sleen (NOR) 33.

7. Tobias Foss (NOR) mt.

8. Idar Andersen (NOR) mt.

9. Søren Waerenskjold (NOR) mt.

10. Morten Hulgaard (DAN) 52.

114. Cristian Toro (ECU) 4:42

115 Alexander Cepeda (ECU) 4:42

116 Steven Haro (ECU) 4:42

117 Benjamín Quinteros (ECU) 4:42

118 Santiago Montenegro (ECU) 4:42

149 Martín López (ECU) 19:51