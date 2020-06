Sueldos elevados de la plantilla, el principal problema de Barcelona SC

LEA TAMBIÉN

En Barcelona los sueldos van desde los USD 1 000 hasta los USD

74 754 mensuales, según reveló la auditoría de la empresa PKF. Los salarios de los futbolistas representan uno de los principales egresos del club guayaquileño.

Además de los sueldos, los contratos contemplan el pago de primas, que aunque incrementan los rubros, no fueron publicadas en la última auditoría. El estudio reveló que el club mantiene pasivos por USD 51,6 millones.



Para Alfonso Harb, expresidente del club, la crisis en Barcelona se generó debido al incremento en los sueldos, con cifras comparables a las que se pagan en campeonatos de mayor desarrollo en la región.



“Se pagan sueldos comparables con Brasil, Argentina e incluso de clubes pequeños de Europa. El problema es que en el país no se dan los mismos ­ingresos que en esas ligas, es un tema desproporcionado”, dijo a este Diario.



En la auditoría se conoció, por ejemplo, que Damián Díaz tiene un salario mensual de USD 74 754.



El ‘Kitu’, que se destacó en los campeonatos nacionales alcanzados el 2012 y el 2016, firmó renovación de contrato con el club, en septiembre pasado, por dos temporadas más.



“Para mí, Díaz es el mejor 10 de la historia de Barcelona. Pero su sueldo es demasiado alto, no se adapta a la realidad. No sé cuánto gane Antonio Valencia en Liga, pero seguramente también es elevado para este país. Actualmente se paga demasiado por jugadores locales y extranjeros”, acotó Harb.



Harb fichó a Matías Oyola durante su presidencia, en el 2009, con un sueldo menor a USD 20 000 (no oficializó la cifra exacta); sin embargo, ese rubro se incrementó en las renovaciones posteriores a su vínculo. Ahora cobra USD 34 563. Los jugadores nacionales que más dinero perciben en el club son Fidel Martínez y Mario Pineida. Ambos deportistas renovaron su contrato con el club a inicios de este año, cuando Carlos Alfaro Moreno asumió la presidencia.



El actual mandatario se confesó “celoso” en el momento de hablar de los sueldos de sus deportistas o de los requerimientos de pago de los jugadores que salieron. “No es culpa de ellos, es de los dirigentes que propusieron los contratos. En el caso de Díaz, es un referente del equipo, alguien que le ha dado mucho al club”, dijo.



Otro expresidente que cuestionó la elevada masa salarial fue Isidro Romero, quien fue uno de los financistas de la auditoría de PKF. “En mi época trajimos a Severino Vasconcelos, Marcelo Trobbiani, Rubén Darío Insúa, Mario Saralegui. Cuando yo dejé el club, no teníamos deudas”, dijo el exdirigente, que fue campeón con el cuadro amarillo en seis oportunidades.



El histórico dirigente hizo un recuento de lo que fueron las administraciones que lo sucedieron. Según su criterio, la administración de Eduardo Maruri (2007-2010) fue en donde se inició la crisis actual. “Era publicista y quiso llevar el equipo a la luna, lo endeudó con USD 10 millones y desde ahí la cifra fue subiendo”.



Las comisiones financiera y jurídica de Barcelona realizan un análisis pormenorizado de la auditoría que recibieron a inicios de este mes.

Su intención es identificar la legalidad de los pedidos de cada acreedor.



"Barcelona va a pagar todas las deudas, siempre y cuando hayan sido registradas; si no, los irresponsables tendrán que hacerse cargo”, dijo Xavier Salem, vicepresidente financiero.



Por su parte, José Francisco Cevallos, quien antecedió a Alfaro Moreno en el cargo de presidente, defendió su gestión y pidió una revisión exhaus­tiva del documento presentado, puesto que se estarían considerando valores que ya fueron pagados.



Antes de dejar el cargo, el exguardameta de la Selección y exministro del Deporte dijo que los pasivos eran de USD 29,5 millones.“La información no sé si llamarla errónea (en alusión a la auditoría), pero constan valores que ya están pagados. Se tiene que disminuir el valor total”, dijo Cevallos a Radio Sucre.



