El jugador de Independiente Ángelo Preciado se perderá la final de la Copa Sudamericana por una lesión en el pie

Ángelo Preciado será una de las principales bajas de Independiente del Valle para la final de la Copa Sudamericana. El esmeraldeño sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en la semifinal de vuelta ante Corinthians. El viernes 27 de septiembre del 2019 fue operado en uno de los centros de salud donde el club tiene convenio.

Según Celso Romero, jefe del cuerpo médico de los rayados, el futbolista de 21 años tardará en recuperarse aproximadamente 12 semanas. Es decir, se perderá el juego ante Colón de Santa Fe, en (Paraguay), pactado para el 9 de noviembre.



“Podemos confirmar que se perderá la final de la Sudamericana. Como cuerpo médico, nos hemos planteado como objetivo recuperarlo lo más pronto para que pueda participar en los ‘playoff’”, dijo Romero.



El futbolista está tranquilo. Este sábado 28 de septiembre inició su etapa de recuperación junto a Javier Echeverría, fisioterapeuta del club, y el resto de los galenos.

“Está dolido porque se perderá la final de la Copa. Es una fractura que muchos jugadores la presentan por estrés. Es una lesión frecuente en los futbolistas. Con el trajín de los partidos se complicó. Hubo estrés en ese hueso”, aseguró el principal galeno de los rayados.



Preciado publicó una fotografía después de salir del quirófano con el mensaje “Gracias a Dios por ser el doctor primordial de esta cirugía. Gracias a todo el cuerpo médico que me ayudó con esto. A todas esas personas que me están apoyando y a los que no, igualmente”.