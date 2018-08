Suárez desea emular y superar a Tenorio

LEA TAMBIÉN

Gabriela Suárez es la velocista ecuatoriana más destacada en la categoría juvenil. Ella se entrena desde hace diez meses con Ángela Tenorio y otros atletas élite, en Quito. Ella anhela igualar o superar los éxitos de Tenorio, quien es su principal referente.

Con 17 años, la atleta oriunda de Ibarra fue semifinalista del Mundial Sub 20 de Atletismo que se desarrolló hace un mes en Tampere, Finlandia, en las pruebas de 100 y 200 metros planos. En ambas pruebas, en la actualidad, lidera el escalafón sudamericano Sub 18. En los torneos nacionales compite por la Concentración Deportiva de Pichincha, pero antes lo hizo por Imbabura y Napo.



Se siente satisfecha porque desde que llegó a Quito su nivel mejoró considerablemente, con la dirección del técnico cubano Nelson Gutiérrez. Suárez se muestra agradecida con Tenorio, porque siempre está motivándola y corrigiendo sus errores. “Ángela es un ejemplo que se debe seguir, porque todo lo que se propone lo hace realidad. Me transmite toda su energía y las ganas de seguir luchando en cada entrenamiento”.



La campeona sudamericana siente nostalgia cuando se refiere a su madre, Rocío Suárez, quien vive en Ibarra. “Me da tristeza no festejar un cumpleaños con ella, pero sé que este sacrificio tendrá pronto su recompensa”. Su progenitora la llama por teléfono para desearle suerte antes de cada competencia y le hace saber que es una campeona. Con sus títulos sudamericanos obtenidos en Cuenca, a finales de junio, la velocista ecuatoriana se clasificó en 100 y 200 metros para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se desarrollarán a mediados de octubre en Buenos Aires, Argentina.



Registró tiempos de 11,62 y 23,47, considerados excelentes para su edad. Con la idea de ganar experiencia antes de las Olimpiadas Juveniles, la atleta irá al Iberoamericano de Atletismo programado del 24 al 26 de agosto en Trujillo, Perú. Allí intervendrá junto con Tenorio y Marizol Landázuri. Incluso será parte de la posta 4 x 100 m. Édison Lazo y Ruth Cabrera, quienes son parte del equipo técnico de Gutiérrez, coinciden en destacar la disciplina y la puntualidad de la corredora en cada entrenamiento.



También de la motivación que tiene de entrenarse con Tenorio, Landázuri y Álex Quiñónez. La adiestradora destaca que la velocidad radica es su biotipo, que tiene condiciones natas y que en los últimos 10 meses se ha insistido en la parte técnica. También se ha trabajado en fuerza y potencia. “Le gusta lo que hace y su objetivo es llegar lejos, como ser campeona olímpica juvenil y luego escalar a la categoría élite”. Cabrera no se guarda nada y advierte que Suárez “puede ser mejor que Ángela Tenorio”.



Ella compara los tiempos de preparación entre Tenorio y Suárez. La atleta élite se entrena desde los 13 años con Gutiérrez; mientras la velocista juvenil lo hace desde hace 10 meses. “Antes de llegar a Quito su trabajo no estaba direccionado para la velocidad”.



Si bien hizo atletismo desde los 10 años, Gabriela se entrena con seriedad desde hace dos años y medio; el entrenador que la descubrió fue Wilmer Cortez. Antes se entrenó en judo, pero cuando iba a representar a Imbabura se presentó la oportunidad de emigrar a Napo como atleta. La mejor velocista del país, por ahora, comparte sus estudios con los entrenamientos en Quito. Su sueño es ser medallista mundial y clasificarse a unos Juegos Olímpicos en la categoría absoluta.

