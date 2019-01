El Sporting de Lisboa negocia el fichaje del juvenil Gonzalo Plata

Gonzalo Plata apontado aos leões (A bola): O jovem avançado Gonzalo Plata (Independiente del Valle) está a ser apontado como possível reforço do Sporting.



De acordo com rádio «Caravana», Gonzalo Plata, de apenas 18 anos, irá finalizar a presença no... https://t.co/DrXQcZnVGw