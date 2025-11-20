¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026 para la Selección de Ecuador?

El Mundial de 2026 ya tiene a 42 clasificados y solo resta por definir a las seis escuadras que ingresarán desde la vía del repechaje. El 5 de diciembre del 2025, en Estados Unidos, se llevará a cabo el sorteo que definirá los grupos para el máximo torneo de selecciones, donde está incluida la Selección de Ecuador.

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El sorteo y un nuevo formato para el Mundial 2026

El Mundial de 2026 contará con un nuevo formato de 48 selecciones, distinto al de 32 que tuvo en su edición previa. Dentro de los equipos que faltan por sumarse, cuatro saldrán de Europa y dos del resto del mundo.

Para el sorteo del Mundial, la FIFA establecerá cuatro bombos a partir de los cuales se conformarán doce grupos. Las selecciones presentes no podrán cruzarse con rivales del mismo bolillero ni de su misma confederación, salvo por las europeas.

El establecimiento de los bombos se dará por medio de la clasificación de las selecciones en el ranking FIFA. Pese a ello, aún debe determinar si las selecciones que entren por repechaje mantendrán su lugar de acuerdo al listado o si se las enviará directamente al bombo cuatro.

¿Cómo serán los cruces de repechajes del Mundial antes del sorteo?

Los repechajes que completarán el cuadro final del Mundial 2026 también se encuentran definidos. El organismo estableció dos rutas: una exclusiva para Europa y otra intercontinental.

En el camino europeo, 16 selecciones quedaron emparejadas en llaves de eliminación directa que se resolverán entre el 26 y 31 de marzo. Cada llave tendrá dos semifinales y una final, y solo el ganador de cada mini­cuadro avanzará a la Copa del Mundo.

En Europa, los cruces están definidos en cuatro llaves. La primera es entre Italia e Irlanda del Norte, que jugará el último partido con Gales o Bosnia y Herzgoniva. En las siguientes irán Ucrania ante Suecia y Polonia ante Albania, Turquía frente a Rumania y Eslovaquia frente a Kosovo y, finalmente, Dinamarca ante Macedonia del Norte y Chequia ante República de Irlanada.

El repechaje intercontinental se disputará íntegramente en México, también entre el 23 y el 31 de marzo y reunirá a representantes de Conmebol, Concacaf, Asia, África y Oceanía. Allí, dos llaves con formato escalonado determinarán los últimos dos cupos: Jamaica y Nueva Caledonia deberán jugar para enfrentarse a la República Democrática del Congo y Bolivia y a Irak. Los vencedores del choque final irán al Mundial.

Detalles del sorteo del Mundial de 2026

Fecha: 5 de diciembre del 2025

Hora: 12:00

Lugar: Centro Kennedy de Washington D.C., Estados Unidos.

Información adicional: La trayectoria del argentino

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