¿Cuáles son los resultados que necesitan los clubes para acceder a las semifinales de la LigaPro?

Cuatro equipos sacaron ventaja, tras el final de los juegos de ida por los cuartos de final de la LigaPro. Aucas, Universidad Católica, Macará y Delfín, obtuvieron resultados positivos, que les permiten aspirar a un cupo en las semifinales del torneo.

El único equipo, que pese a tener ventaja deportiva obtuvo un resultado adverso, fue Barcelona. Los amarillos perdieron en Quito, ante Aucas, por la mínima cuenta y ahora están obligados a ganar para seguir en la pelea.



Los partidos de vuelta están programados entre el 27 y 28 de noviembre, según la planificación que publicó la LigaPro. Estos son los resultados que deben darse en cada partido, para que los equipos consigan su clasificación:



Barcelona vs. Aucas: En la ida los orientales se impusieron por 1-0, por lo que un empate o repetir el triunfo los pondría en las semifinales. Los toreros, por su parte, están obligados a ganar, es el único resultado que les sirve; si el triunfo es por la mínima diferencia, se clasificarán a la siguiente fase, por la ventaja deportiva obtenida en la primera etapa.



U. Católica vs. Liga de Quito: Católica Obtuvo un triunfo 3-2 en el Rodrigo Paz, además de la ventaja deportiva de la primera etapa. A la ‘chatolei’ le sirve un empate sin goles para clasificarse, incluso una derrota de 1-0 los pondría en las semifinales. Los albos, por otro lado, deben ganar con una ventaja de dos goles para seguir en la competencia.



Macará vs. Emelec: Los ambateños ganaron en Guayaquil por 2-1, sumado a la ventaja que tiene por ser líderes de la primera fase. Al igual que Católica, incluso perdiendo por la diferencia mínima estarán clasificados. Los eléctricos deben ganar con una diferencia de dos goles para acceder a las semifinales.



Delfín vs. Ind. Del Valle: En la ida estos equipos igualaron sin goles. Los manabitas tienen ventaja deportiva, por su mejor ubicación en la tabla de posiciones de la primera etapa, por lo que podrían clasificarse a las semifinales con otro empate 0-0 o una victoria. Independiente tendrá que conseguir un triunfo en Manta, si quiere seguir en la pelea por el torneo local.