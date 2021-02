Estas son las fechas en las que se jugarán los clásicos ecuatorianos

La LigaPro publicó el calendario de competiciones para el torneo nacional del 2021, que –al igual que el 2020- constará con 30 fechas divididas en dos etapas. El sistema de todos contra todos, con finales al terminar el año se mantendrá.

Según la planificación, el próximo 19 de febrero se disputará la primera jornada. De manera anticipada, el organismo hizo públicos los enfrentamientos de las 30 jornadas, con lo que ya se conocen los días tentativos para los partidos considerados ‘Clásicos’.



Guillermo Durán, una los encargados del diseño del calendario, explicó que la mayoría del campeonato se disputará los fines de semana, a excepción de la octava fecha, que antecede una fecha FIFA.



En el caso de los equipos considerados ‘rivales’ de la misma ciudad, se buscó que cuando uno se a local, el otro sea visitante. Así lo explicó Gonzalo Zamorano, otro de los técnicos encargados del fixture, que citó como ejemplo a Emelec y Barcelona o Técnico Universitario y Macará.



Así quedaron definidos los clásicos del país, en la primera ronda de la LigaPro.



Barcelona vs. Emelec: El primer Clásico del Astillero se disputará en la fecha 11, prevista para la semana del 2 de mayo, con los ‘Toreros’ como locales. La revancha será en la undécima jornada de la segunda etapa, programada para el 17 de octubre.



Liga de Quito vs. Aucas: El Superclásico Capitalino se jugará primero en el estadio Rodrigo Paz, en la fecha 12, el 9 de mayo. La revancha, en Chillogallo, está prevista para el 24 de octubre.



Barcelona vs. Liga de Quito: La final del campeonato 2020 se reeditará en la quinta fecha de la LigaPro, cuando los Toreros visiten a los albos, el 21 de marzo. La revancha, en Guayaquil, se programó para el 22 de agosto.



Macará vs T. Universitario: El clásico ambateño se jugará en la fecha 13; la ida será el 16 de mayo con los ‘Celestes’ como locales. La revancha se programó para el 31 de octubre, con el ‘Rodillo’ como dueño de casa.