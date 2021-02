Estos son los árbitros para el inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol

Mario Romero dirigirá el primer partido del campeonato ecuatoriano de fútbol 2021, que disputarán Universidad Católica y Olmedo, en Quito, este 19 de febrero. Las designaciones se hicieron oficiales un día antes del arranque de la competencia.

La 'Chatolei' abrirá el torneo, debido a que también se prepara para su debut en la fase preliminar de la Copa Libertadores, este 23 de febrero. El DT Santiago Escobar usará a su plantel 'de lujo', para conseguir su primer triunfo en casa.



Será el primer partido oficial en Ecuador, desde la final del campeonato del 2020, que disputaron Barcelona y Liga de Quito. Así quedaron definidas las designaciones y horarios:



Viernes 19 de febrero

16:30 U. Católica vs. Olmedo

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Mario Romero

Línea 1: Christian Lescano

Línea 2: Alejandro Lupera



19:00 Liga (Q) vs. 9 de Octubre

Estadio Rodrigo Paz

Árbitro: Guillermo Guerrero

Línea 1: Luis García

Línea 2: José Quiroz



Sábado 20 de febrero

14:00 Mushuc Runa vs. Aucas

Estadio Mushuc Runa

Árbitro: Franklin Congo

Línea 1: Andrés Tola

Línea 2: Mónica Amboya



16:30 Guayaquil City vs. Macará

Estadio Christian Benítez

Árbitro: Roberto Sánchez

Línea 1: Danny Ávila

Línea 2: Guillermo Parra



19:00 Manta F.C. vs Barcelona

Estadio Jocay

Árbitro: Augusto Aragón

Línea 1: Juan Aguiar

Línea 2: Edwin Bravo



Domingo 21 de febrero

13:00 Orense vs. Independiente del Valle

Estadio Nueve de Mayo

Árbitro: Jefferson Macías

Línea 1: David Vacacela

Línea 2: Paúl Palacios



15:30 Técnico U. vs. Delfín

Estadio Bellavista

Árbitro: Álex Cajas

Línea 1: Juan Cruz

Línea 2: Jonathan Monar



18:00 Emelec vs. Dep. Cuenca

Estadio George Capwell

Árbitro: Jaime Sánchez

Línea 1: Édison Vásquez

Línea 2: Adrián Lescano