Leonardo Soledispa: 'Yo les rogaba que no le pasara nada a Carlos Espínola en Guayaquil'

Leonardo Soledispa, exjugador del Barcelona SC, reveló que tras la batalla campal del 2006, entre jugadores toreros y de Liga de Quito, temió por la integridad del paraguayo Carlos Espínola. El defensor albo fue quien le fracturó el tabique con una patada.

“Me da en el pecho con el pie y yo me caigo. El problema es que me quiero levantar y no veo que Espínola saca el pie, sino yo pongo el brazo. Ahí pasó la fractura del tabique y ahí terminó todo”, recordó Soledispa en el programa .



Tras el incidente, el exfutbolista recibió llamadas de personas ajenas ofreciendo 'sus servicios' para perjudicar al zaguero paraguayo. Esto puso en alerta a Soledispa, quien de inmediato llamó a la calma.



“Guayaquil es una ciudad caliente y había mucha gente detrás de Espínola. Es duro que cuente esto, pero siempre me llamaban a decir ‘Sole pilas’, peor cuando llegó a Guayaquil a Emelec”, dijo Soledispa

El mediocampista, quien actualmente milita en el Grecia de la Segunda Categoría de Manabí, aseguró que rogaba a la gente que no le pasara nada a su colega.



“Es un tema que ya pasó y no creo que haya tenido la intención. Sino era él, podía ser cualquier otro. Uno estaba tranquilizando las cosas y yo era rogándoles que no pase nada”.