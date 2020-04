Sixto Vizuete: ‘Si yo no hubiese tenido personalidad no hubiese durado dos días en la Selección’

LEA TAMBIÉN

El entrenador ecuatoriano Sixto Vizuete volvió a recordar su paso por la Selección de Ecuador durante las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, y descartó cualquier afirmación que ponía a los jugadores más experimentados en la cima de la cadena de mando: “Si yo no hubiese tenido personalidad no hubiese durado dos días en la Selección”.

El DT originario de Guaytacama, provincia de Cotopaxi, asumió el mando de Ecuador luego de la renuncia del colombiano Luis Fernando Suárez en noviembre del 2007, tras caer goleado 5-1 ante similar de Paraguay en la tercera fecha de las Eliminatorias.



“El Ing. (Luis) Chiriboga me dijo: ‘Profe, usted ha demostrado que tiene capacidad para dirigir, usted va a dirigir frente a Perú (Eliminatorias). Usted es el entrenador, usted sabe lo que tiene que hacer’”, comentó en una entrevista para Radio Sucre (700 AM).



La medalla de oro con la Selección Sub 17 en los Juegos Panamericanos (2007) y la victoria de Ecuador ante Perú 5-1 en el debut de Vizuete en el banquillo, avalaron la decisión del entonces presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) de darle las riendas de la ‘Tri’ para el resto de las eliminatorias.



“Yo soy muy grato por la oportunidad que me dio el Ing. Luis Chiriboga. Es el mejor dirigente del fútbol nacional. Él es el único dirigente con mucha experiencia que confió en mí, en el entrenador ecuatoriano”.



Sin embargo, Ecuador no logró el objetivo: clasificar a su tercera cita mundialista de manera consecutiva. La eliminación de la ‘Tri’ despertó varias críticas al combinado nacional, entre ellas, una supuesta manipulación de los jugadores más experimentados del plantel sobre el DT ecuatoriano.



Por ello Vizuete volvió a referirse al tema, y descartó los rumores que cuestionaban su autoridad en el camerino:



“Todo eso es mentira. En un programa he visto a Noboa, a Méndez, a Hurtado y ellos coinciden con los comentarios. Yo no podía haber durado, si fuera títere de ellos en toda la eliminatoria. Son pensamientos absurdos”.



Luego de su salida de la Selección, el entrenador de 59 años pasó por varios clubes ecuatorianos: Imbabura, Deportivo Quito, Espoli, Mushuc Runa y El Nacional. También dirigió las categorías de menores del combinado boliviano. Actualmente dirige a La Unión, equipo de la Segunda provincial de Cotopaxi.



Vizuete aprovechó para cuestionar las escasas oportunidades que los clubes les dan a los entrenadores nacionales:



“Yo pienso que deben (los dirigentes) levantar la mirada para cambiar de pensamiento sobre el entrenador ecuatoriano, debemos adaptarnos a la situación ecuatoriana”, concluyó.