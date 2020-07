La LigaPro advierte que la situación económica de los clubes del fútbol ecuatoriano se agravará 

LEA TAMBIÉN

Los 26 clubes de las series A y B están en serios problemas económicos porque el fútbol no reinicia. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) modificó la fecha de retorno. Hay una posibilidad que el campeonato ecuatoriano vuelva el 15 de agosto del 2020, pero según las autoridades dependerá de la evolución de la pandemia.

En un primer diagnóstico de la LigaPro, las pérdidas de los equipos llega a unos USD 70 millones. De ese rubro, según un cuestionario que respondió Alberto Díaz, director ejecutivo de la Liga Profesional, USD 67 millones corresponden a los 16 clubes de la Serie A y unos USD 3 millones a la Serie B.



Los directivos de los clubes confiaban en volver este miércoles 29 de julio. Sin embargo, el COE no autorizó y el problema económico cada vez es más complejo. La advertencia de Díaz es grave porque admitió que hay una posibilidad de que clubes sufran quiebras económicas debido a la pandemia y a la falta de recursos económicos.

Priorizaremos el comportamiento social en el país. Nuestro compromiso con el COE Nacional para cumplir los lineamientos que dicten. Trabajaremos junto con todas las instituciones que deben cuidar nuestra salud. Que encuentren en nosotros un aliado para colaborar con la sociedad. — Miguel Angel Loor (@miguelloor) July 26, 2020



La empresa GolTV, dueña de los derechos de televisión del campeonato, no ha cancelado los valores de abril, mayo y junio. Según directivos de los clubes, hubo una advertencia de que no se pagará mientras no se reinicie el torneo. Esto puso en serios aprietos a los clubes.

Aquí el cuestionario con las respuestas de Díaz:



¿Se ha realizado un estudio sobre las posibles pérdidas de los clubes debido a la paralización del torneo?



Así es, las cifras son preocupantes, estamos siendo uno de los sectores más afectados, puesto que continuamos sin la autorización correspondiente para poder retomar nuestra actividad.



¿Cuál era la proyección de ingresos que tenían la LigaPro, producto de los convenios derivados del campeonato, para este año y en cuánto se vio afectado?



Según las estimaciones realizadas, el importe proyectado de ingresos totales de los 26 clubes de LigaPro, ascendía a una cantidad cercana a USD 132 millones. Como consecuencia del impacto del covid-19, este monto se verá drásticamente afectado, sufriendo una reducción de ingresos superior al 50%.



Se habla de un rubro mayor a los USD 67 millones de dólares en pérdidas de los clubes. ¿Es real ese valor?



Si hablamos de pérdidas como resultado final del ejercicio, es pronto para concretar una cantidad. No obstante, sí le puedo confirmar, aun considerando el escenario más optimista, que los clubes sufrirán una reducción de sus ingresos cercana a los USD 70 millones.



De la cifra referida, ¿cuánto correspondería a la serie A y cuánto a la Serie B?



Aproximadamente USD 67 millones a la Serie A, y USD 3 millones a la Serie B.