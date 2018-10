Diego Simeone llena de elogios a Griezmann: 'El mejor del mundo' 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, llenó de elogios a Antoine Griezmann tras sus dos goles en la victoria ante el Brujas en la Liga de Campeones e insistió en que el delantero francés debió haber sido distinguido como el mejor del mundo de la pasada temporada en lugar del croata Luka Modric.

"Como dije antes, para mí en la temporada pasada Griezmann fue el mejor futbolista del mundo. Ganó la Copa del Mundo, la Europa League, la Supercopa, salió segundo en una Liga donde juegan Real Madrid y Barcelona...", reseñó el técnico argentino.

Griezmann fue hoy decisivo en la victoria del Atlético por 3-1 sobre el Brujas, un resultado que permite a los de Simeone sumar su segundo triunfo en el Grupo A y afirmarse como líderes junto al Borussia Dortmund.

"Está en el lugar donde tiene que estar, esto son las consecuencias que tiene. Está en un momento muy importante de su carrera", dijo Simeone sobre el francés, que optó por quedarse esta temporada en el Atlético cuando parecía que todo apuntaba hacia el Barcelona. Simeone, en cambio, no quiso evaluar si el delantero galo come en la misma mesa de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, tal como consideró el propio Griezmann recientemente.

"Esas frases medio raras no me dicen mucho. Él fue el mejor del mundo porque ganó el Mundial, que no lo ganan todos", insistió el entrenador del Atlético.



Simeone también destacó la tarea del colombiano Santiago Arias, que hoy disputó su primer partido como titular en el Atlético. "Fue de menor a mayor. Es normal, porque era su primer partido como titular en el equipo y hace mucho que no jugaba tras una lesión importante", dijo el argentino. "Comenzó asegurando defensivamente y en el segundo tiempo mostró mas de lo que esperamos de él, aportando más profundidad", resaltó.

El líder rojiblanco se refirió además a los progresos que está exhibiendo el Atlético tras un comienzo de temporada con dudas. "Vamos de menor a mayor. Sobre todo a partir del partido con el Celta el equipo va creciendo y va mejorando". Por otro lado, Simeone no quiso profundizar en las lesiones que sufrieron Diego Costa y el uruguayo José María Giménez, que debieron salir con molestias. "El médico informará bien cuando vea lo que tiene cada uno de ellos", señaló. "Está claro que son muchos partidos y el esfuerzo se nota".