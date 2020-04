Sergio López recordó momentos claves de la exitosa campaña 2019 del Delfín 

LEA TAMBIÉN

Para el argentino Sergio López, la semifinal de vuelta por la Copa Ecuador entre Delfín SC y Barcelona SC fue determinante para que el equipo manabita tomara confianza y logrará el título de la LigaPro en el 2019.

En entrevista con Radio Huancavilca (830 AM) de Guayaquil, el futbolista de 31 años recordó el título que conquistó con el cuadro manabita la temporada anterior.



Antes de firmar por el Delfín, López tuvo una dilatada carrera por varios clubes del continente: jugó en Godoy Cruz, Gimnasia y Esgrima de Argentina; Palestino, Unión Española y Deportes Temuco de Chile; y el Once Caldas de Colombia.



Al ‘Cétaceo’ llegó con la difícil tarea de reemplazar a Luis Chicaiza. “Cuando llegué fue duro porque al principio me exigían demasiado, por ahí la gente se había acostumbrado a ver a Chicaiza”, comentó el mediapunta.

La confianza del entonces entrenador del plantel, el argentino Fabián Bustos, fue importante para que pudiera alcanzar su mejor nivel: “Hasta hoy estoy agradecido con Bustos por el apoyo que me dio y así lo retribuimos en cancha”. López anotó nueve goles en 25 cotejos de la LigaPro.



De igual forma resaltó la unidad que se vivió en los camerinos: “El año pasado nos fue bien a todos en Delfín, nos hicimos un grupo fuerte y teníamos que luchar por un objetivo”.



Para él, uno de los momentos claves de la temporada pasada fue el encuentro por la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador, disputada en el Estadio Jocay. “Cuando perdimos 4-1 con Barcelona nos fuimos devastados de Guayaquil, vino el 'paráte' y en Manta tuvimos mucha suerte en ese partido donde le dimos vuelta. Ese tipo de partidos fueron claves para lo que sería la conquista del título”.

Buena victoria muchachos a seguir por el camino de los éxitos , y hay que seguir trabajando para mejorar día a día !!! Vamos delfin @delfinsc

Si bien el plantel manabita perdió la final ante Liga de Quito (3-3) en el global, el envión anímico fue importante para los 'playoffs'. En su camino a la corona, superó a Independiente del Valle, Macará y se tomó la revancha ante Liga.



Tras no renovar con Delfín a final de temporada, López cambió de aires y se mudó a Quito para jugar en SD Aucas.



Consultado sobre cómo ha ido sobrellevando el aislamiento por la pandemia del nuevo coronavirus (covid-19), el argentino reveló que la unión familiar es importante para poder superar este difícil momento.

“Este momento es muy duro, tenemos que estar fuertes psicológicamente para que la familia esté bien (…) tengo un hijo de 3 años y con mi esposa intentamos hacer cosas para que él se distraiga, es el que más sufre”



Aprovechó para enviar un mensaje a las personas para que respeten las medidas de prevención y el aislamiento, sobre todo pensando en las personas con mayor riesgo de contagio: “A la gente le digo que se queden en casa. Si tiene que salir tomen las medidas necesarias. A los jóvenes quizá nos pega menos, pero a los mayores sí y hay que cuidarse”, concluyó.

