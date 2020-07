El mexicano Sergio 'Checo' Pérez es el primer piloto de la Fórmula 1 en dar positivo al covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El mexicano Sergio Pérez es el primer piloto en dar positivo al covid-19 en la temporada de Fórmula 1, y no podrá disputar este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña, cuarta cita del Mundial, según informó este 30 de julio de 2020 su escudería, Racing Point.

"Tras el anuncio de que Sergio ha dado positivo al covid-19 en el circuito de Silverstone, antes del Gran Premio de Gran Bretaña, el equipo lamenta tener que comunicar que (Pérez) no podrá participar en la carrera de este fin de semana", señaló el equipo en un comunicado.



"Sergio está físicamente bien y con buen ánimo, pero continuará en aislamiento según las directrices de las autoridades sanitarias, con la salud como prioridad para el equipo y para el deporte", apuntó.



El canadiense Lance Stroll es el otro piloto titular de Racing Point. El lugar que no podrá ocupar Sergio Pérez será ocupado bien por el también mexicano Esteban Gutiérrez o bien por el belga Stoffel Vandoorne. La presencia de 'Checo' Pérez en la siguiente carrera, el próximo fin de semana también en Silverstone, se presentaría igualmente imposible, a falta de conocer la evolución de la situación.



"Con la ayuda del organizador local del Gran Premio de Gran Bretaña, de las autoridades sanitarias locales y del delegado de la FIA encargado del covid-19, se ha iniciado un proceso de rastreo y todos los que han estado en contacto (con Sergio Pérez) han sido puestos en cuarentena", afirmó la Federación Internacional del Automóvil (FIA).



El Gran Premio de Gran Bretaña es el cuarto de esta temporada 2020, después de los disputados antes este mes en Austria (dos carreras en Spielberg) y Hungría (una carrera en Budapest). La temporada de F1 debía comenzar en marzo en Australia, pero esa carrera fue suspendida en el último momento ante la progresión de la pandemia.



No se pudo reanudar la competición hasta principios de este julio, con el diseño de un amplio protocolo sanitario. Las carreras disputadas hasta el momento no han contado con público en el circuito y tampoco lo tendrá la de este fin de semana en Silverstone.



El calendario de la Fórmula 1 ha sufrido importantes anulaciones este año y las carreras se concentran por ahora en Europa. De los 22 Grandes Premios inicialmente previstos, Formule One espera poder organizar entre 15 y 18, entre julio y diciembre.



Hasta el este 29 de julio, los dos únicos positivos habían sido de empleados del circuito de Hungaroring. Racing Point puntualizó que Sergio Pérez no regresó a México tras la disputa hace casi dos semanas del Gran Premio de Hungría.



La Fórmula 1, en su protocolo, contempla más de 15 000 test. Antes del comienzo de la temporada, el presidente de la Fórmula 1, Chase Carey, había afirmado que la competición no se pararía en caso de que un piloto diera positivo en un test del covid-19.