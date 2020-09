Serena Williams avanza a semifinales del Abierto de EEUU al derrotar a Pironkova

LEA TAMBIÉN

La estadounidense Serena Williams volvió levantar un set en contra para derrotar este miércoles a la búlgara Tsvetana Pironkova y clasificar a las semifinales del Abierto de Estados Unidos por decimotercera ocasión en su carrera.

Bautizado por el propio US Open como el “Día de las Madres” en Flushing Meadows, Serena sufrió para doblegar a Pironkova, quien ha fascinado en este torneo en el que regresó al tenis después de tres años retirada por maternidad.



Tras perder el primer set por 4-6 y que la búlgara le rompiera el servicio en el siguiente juego, Serena sacó su garra de campeona y ganó las dos siguientes mangas por 6-3 y 6-2 en un total de dos horas y 11 minutos de juego en la pista principal Arthur Ashe.



Con este triunfo, Serena alcanzó su undécima semifinal seguida en los US Opens que ha disputado y ahora enfrentará a la ganadora del último choque de cuartos del miércoles entre la ex número uno del mundo Victoria Azarenka y la belga Elise Mertens.



Serena Williams, Pironkova y Azarenka batieron en este Abierto el récord de tenistas madres clasificadas a los cuartos de un Grand Slam.



Esa marca “solo muestra cuán duras somos las madres. Si tienes un bebé puedes hacer cualquier cosa” , dijo Serena, quien subrayó el logro de Pironkova de alcanzar los cuartos de un 'Major' en su reaparición.



“Yo apenas podía ganar un partido cuando volví, ella es increíble”, dijo Serena, quien estuvo apartada de las pistas durante 14 meses tras convertirse en madre en septiembre de 2017 y sufrir posteriormente una embolia pulmonar.