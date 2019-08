Los semilleros del ciclismo en Ecuador carecen de atención

LEA TAMBIÉN

El semillero no tiene atención. El auge del ciclismo por la victoria de Richard Carapaz, en el Giro de Italia; de Jefferson Cepeda, en España, y de Alexander Cepeda, en Colombia, ha resultado momentáneo. Sus triunfos confirman que son esfuerzos aislados.

El miércoles 21 de agosto del 2019 comenzó en Quito el Nacional Infantil y Preinfantil de Ciclismo de pista y ruta. Diez de las 24 provincias del país tienen representación, pero solamente en el caso de Guayas y Pichincha, las selecciones están completas.

Participan chicos entre 12 y 14 años, que están en una fase de iniciación, y con los que se deben empezar procesos. Sin embargo, ayer no estuvieron ni el Presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo ni de las federaciones provinciales.



Carchi y Sucumbíos, de donde provienen los ciclistas más importantes del país en cuanto a ruta se refiere, no cuentan con una gran representación.

Sucumbíos no envió selección y Carchi tiene una delegación de cuatro ciclistas. Ellos cuentan con el aval de la Federación Deportiva de esa provincia, los costos del viaje y alojamiento los asumen los padres de los ciclistas. “Nuestros hijos forman parte del club Estrellas del Futuro, por eso decidimos traerlos a participar. Ellos compiten en la división Preinfantil”, dijo el padre de uno de los pequeños.

Imbabura inscribió a 10 ciclistas: 5 niñas y 5 niños, y solo participa en la categoría Infantil. “En damas ganamos la medalla de oro en la contrarreloj por equipos el año pasado, hoy (ayer) se nos escapó el título por unos segundos”, dijo Edwin Telenchana, entrenador de la selección.



En su provincia trabaja con 40 chicos, la mayoría provenientes de Ibarra. Cada ciclista debe adquirir su propia bicicleta para poder competir, porque la Federación no cuenta con bicicletas para prestárselas. “Este campeonato nos permite evaluar el trabajo para los Juegos Nacionales de Menores, que se realizarán el próximo mes”.

Destaca que el ciclismo femenino tiene importante desarrollo en Imbabura. “Es el tercer año que presentamos equipo en estos campeonatos y en Juegos Nacionales de Menores. Hemos sido campeones en ambos torneos, ganando a las provincias favoritas”.



Ayer su equipo tuvo el respaldo de los padres de familia, pero en la pista carecieron de uniforme completo de su provincia.



Miguel Orellana es entrenador de Morona Santiago. Trajo desde la Amazonía a 10 deportistas, en Infantil y en Preinfantil. “Es demasiado duro para nosotros competir aquí. La Federación no tiene recursos para ayudarnos en nuestra preparación. No hicimos campamento en altura ni participamos en competencias preparatorias”.



En su provincia no tienen velódromo, deben entrenarse en la carretera porque la pista más cercana es en Zamora, “y para nosotros significa una gran inversión”.



Relató que en Morona hay escuelas de iniciación en Méndez y Gualaquiza, y gracias a victorias como la de Carapaz y la incursión de Jhonatan Narváez y Jonathan Caicedo en clubes profesionales, hay más ciclistas, sin embargo, “contamos con ciclistas hasta la división Prejuvenil. A los 18 años, los chicos dejan el ciclismo por falta de apoyo. Deciden estudiar una carrera universitaria”.

Es un hecho que se repite en otras provincias. Hace un mes se realizó el Campeonato Nacional Élite (mayores de 23 años) y solo estuvieron 20 ciclistas del país.



Al Campeonato Nacional Infantil y Preinfantil, además de las selecciones ya mencionadas, llegaron las de las provincias de Guayas, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas, Galápagos, Cotopaxi y Tungurahua.



Ayer (23 de agosto), la selección oro y grana ganó la medalla de oro en la contrarreloj por equipos, categoría Infantil, en varones. Guayas fue segundo y luego se ubicó Cotopaxi.



En damas, Guayas se coronó campeón seguido de Imbabura y Morona Santiago.



Hoy (24 de agosto) finaliza el campeonato nacional con la competencia de ruta, que se realizará desde las 15:30 en Sangolquí.