Novak Djokovic alcanza a los mejores con 250 semanas como número uno 

El serbio Novak Djokovic alcanza este lunes 6 de mayo del 2019 su semana 250 como número uno del mundo, que conmemora ahora, en el Mutua Madrid Open, donde recupera los mejores recuerdos del tiempo que disfrutó en la Caja Mágica, donde ganó en 2011 y 2016; y adonde vuelve después de su ausencia en el pasado año.

"He tenido muchos éxitos y muy buenos resultados en el pasado, especialmente en las dos ediciones que gané, claro. Y estoy contento de haber recuperado la forma. El año pasado no ocurrió eso por la operación en el codo que sufrí y tuve problemas", explicó el actual dominador del circuito masculino.



"Las condiciones aquí son diferentes porque la altitud afecta y la bola vuela y no es fácil controlarla. Pero los recuerdos, sobre todo cuando gané, han vuelto y ahora tengo confianza. Poco a poco voy creciendo en mi juego y creo que puedo dar lo mejor de mí aquí", indicó el tenista de Belgrado, ganador ya este año del Abierto de Australia, el único Grand Slam en lo que va de temporada.

El poseedor de quince títulos del Grand Slam ha llegado a la altura de los más grandes. Las 250 semanas de Djokovic en la cima del circuito so comparables ya a los registros de los norteamericanos Jimmy Connors, que estuvo 268 e Ivan Lendl, que alcanzó las 270. Números al alcance del serbio, al que le quedan más lejos la estancia de Pete Sampras, 286 y del suizo Roger Federer, 310.

Pete Sampras, durante una exhibición. El extenista estuvo 286 como número uno y ocupa el segundo lugar de ese 'Top' detrás de Roger Federer. Foto: AFP



Djokovic, que en el 2017 estuvo seis meses fuera de las pistas, ha dado un giro a su situación en tiempo récord. Hace un año estaba al margen de la circulación a causa de su operación en el codo. Pero tuvo un regreso fulgurante. Se convirtió en el primer jugador clasificado fuera de los veinte primeros que alcanzó el número uno en el mismo curso. Solo el ruso Marat Safin, en el 2000 lo pudo hacer antes.



Fue clave el reencuentro con su entrenador de toda la vida Marian Vajda que le acompaña en Madrid, donde el pasado año ganó el alemán Alexander Zverev, uno de los tenistas de la nueva hornada que amenaza el dominio de los clásicos.



"Alexander Zverez no está en un buen momento pero cualquier semana puede ponerse en lo más alto otra vez. Tiene las cualidades necesarias y como jugador tiene la capacidad y ganas de jugar para poder ganar. Está demostrando lo bien que puede jugar y hay que darle tiempo. Ama el juego. Le conozco y tiene dedicación y compromiso. Ha demostrado que es parte de los de arriba, de los primeros", advirtió Djokovic.

"Alexander atravesó una gran crisis pero seguro que la va a superar. Lo único que hace falta a veces es una buena semana. Ganó el pasado año y puede que esta sea su semana. Es alguien que da el cien por cien. Me gusta su personalidad y su juego y le deseo lo mejor", insistió el número uno del mundo sobre el alemán.



En cualquier caso, Rafael Nadal siempre está en sus quinielas como candidato al triunfo. "Nadal siempre es el favorito número uno para ganar cualquier torneo en tierra. Aquí incluso más porque juega en casa".



Vuelve Djokovic a Madrid como máximo candidato. El serbio, que entrará en acción el martes en la pista central de la Caja Mágica, en el segundo turno. Justo antes de que David Ferrer inicie la cuenta atrás para su adiós definitivo como profesional y ponga fin a su carrera.

"Comparto un respeto tremendo hacia Ferrer, como jugador y como persona. Se ha ganado ese respeto muchas veces en su carrera. Es un luchador, con una gran carrera", dijo.



"Es triste ver como se retira pero me dijo que lo había meditado hace tiempo y que estaba preparado para una nueva etapa en su vida. Estar con la familia y hacer otras cosas", apuntó Djokovic, vencedor de los tres últimos torneos del Grand Slam de forma consecutiva y el único tenista que ha ganado en alguna ocasión en los nueve Masters 1000 de los que consta el circuito.