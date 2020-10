Las selecciones sudamericanas sufren en el inicio de las eliminatorias a Catar 2022, por las implicaciones del covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La negativa de muchos clubes a ceder a sus jugadores, alegando dificultades para cumplir con las cuarentenas o el simple temor a permitir viajes en medio del covid-19, se transformó en un nuevo obstáculo para las selecciones sudamericanas en el inicio del clasificatoria para el Mundial de Catar-2022.

Un dictamen reciente de la FIFA mantuvo la decisión adoptada en agosto por la que los clubes podrán tener en cuenta medidas de cuarentena o restricciones de desplazamientos para impedir que sus futbolistas se unan a sus selecciones, exacerbando las presiones históricas entre las asociaciones nacionales y los equipos.



La emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus llevó a la FIFA a permitir que los clubes pueden retener a sus futbolistas si “una cuarentena de al menos cinco días es obligatoria” en el lugar donde se disputa el partido. Y varios clubes no dudan en aprovechar el reglamento a su favor.



Estas son algunas de las complicaciones de las selecciones, previo al inicio de la competición:



Colombia sin su guardián del arco

Colombia sufre a causa de la nueva norma. Su arquero titular, David Ospina, no podrá sumarse a los dirigidos por el portugués Carlos Queiroz el viernes ante Venezuela en Barranquilla y en la visita a Chile el martes 13 de octubre.



Ospina, que milita en el Nápoles, “ está impedido para asistir a la convocatoria debido al aislamiento preventivo ” al que ha sido sometido su equipo luego de que se detectaran dos casos de coronavirus en el plantel, detalló la Federación Colombiana de Fútbol el lunes.



Álvaro Montero, del Deportes Tolima, ocuparía el lugar de Ospina, guardían del arco colombiano en las Copas del Mundo de Brasil-2014 y Rusia-2018.



La ausencia de última hora de Ospina se suma a las del atacante Luis Díaz y el volante Mateus Uribe, ambos del FC Oporto, que no viajarán a Colombia debido a las regulaciones sanitarias impuestas por el gobierno de Portugal.



Perú golpeado por la MLS

Ricardo Gareca está en problemas. La selección peruana iniciará de visita ante Paraguay el camino mundialista sin Paolo Guerrero, lesionado, y sin Alexander Callens, Edinson Flores y Yordy Reyna, jugadores de la MLS que se quedaron sin permiso para sumarse al combinado por el covid-19.



Callens, del New York City FC, y Fores y Reyna, ambos del DC United, deberán mirar por televisión los duelos de su selección ante Paraguay en Asunción y el 13 de octubre en Lima frente a Brasil.

Salomón Rondón, el gran ausente en la Vinotinto

El goleador Salomón Rondón anunció el lunes que será baja en Venezuela.



“ El club al que pertenezco, el Dalian Pro, ha decidido no cederme a mi selección. Estamos viviendo momentos complicados en el mundo y lo entiendo ” , escribió Rondón, de 31 años, en Twitter, desde China.



Pero Rondón no es la única baja en el equipo dirigido por el portugués José Peseiro para enfrentar el viernes a Colombia en Barranquilla y recibir el martes próximo a Paraguay en Mérida.



Los volantes Junior Moreno y José Martínez, de DC United y Philadelphia Union, respectivamente, y Arquímides Figuera, de la Universidad César Vallejo de Perú, serán baja junto con Rondón por “ dificultades con los permisos por parte de sus clubes ” y “ problemas logísticos ” , informó la Federación Venezolana de Fútbol en un comunicado.



Ecuador también sufre bajas

El arquero Johan Padilla fue diagnosticado con covid-19 y quedó fuera de la selección de Ecuador a tres días de su debut frente a Argentina, en Buenos Aires.



“ El Departamento Médico de la Selección Ecuatoriana informa que Johan Padilla, arquero de los registros de El Nacional, ha abandonado la Casa de la Selección en Quito, tras haber dado positivo en la prueba PCR para covid-19 que se le realizó anoche ” , señaló la Federación ecuatoriana en un comunicado este lunes.



Ecuador tampoco tendrá ante Argentina al volante Cristhian Noboa, del Sochi de Rusia. La cancelación del vuelo que debía traerlo a Ecuador le impedirá llegar a tiempo, pero el 'zar' estaría disponible para jugar contra Uruguay el 13 de octubre en Quito en la segunda fecha.