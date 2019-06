Los seleccionados respaldaron al ‘Bolillo’ Gómez

LEA TAMBIÉN

Los tricolores admitieron que tuvieron fallas ante Chile. “Cometimos errores que nos costaron el partido. Eso nos cobramos en el camerino”, expresó Robert Arboleda, uno de los seleccionados que salió por la zona mixta del estadio Arena Fonte Nova, tras la derrota 2-1 ante los araucanos.

Alexander Domínguez y Jhegson Méndez también hablaron la noche del viernes 21 de junio del 2019. Entre ellos, había desazón por el resultado. Admitieron las fallas, pero coincidieron que aún no están eliminados de la Copa América de Brasil.



Ecuador marcha sin puntos en el grupo C, tras dos derrotas seguidas. El equipo precisaría de una victoria ante Japón y esperar otros resultados para clasificar como uno de los mejores terceros a la siguiente instancia del certamen.



Sin embargo, el panorama es desalentador por el rendimiento del equipo ante Uruguay y Chile. Ecuador apenas ha marcado un gol en el torneo y es el equipo que menos remates ha realizado al arco rival (9). Además, es la tercera selección con más faltas cometidas (32).



Con todo, Arboleda consideró que el equipo puede mejorar. Dijo entender la molestia del DT Hernán Darío Gómez por el resultado. “Debemos seguir juntos y respaldar al profe como siempre lo hacemos”.



‘Dida’ Domínguez calificó la derrota como dolorosa y también dijo respaldar al ‘Bolillo’. “Es una linda persona. Estamos contentos con él”, subrayó el golero del Vélez Sarfield de Argentina.



Énner Valencia, el delantero que marcó el gol ante Chile, también confesó sobre el diálogo de los jugadores en el camerino. “Hablamos de eso en el vestuario: en la pelota parada tenemos que estar más concentrados. Así nos hicieron el gol en la fecha pasada y, ahora, también”.



Tras la derrota, los jugadores fueron a descansar. Tenían previsto realizar movimientos la tarde de ayer, 22 de junio.



‘El ‘Bolillo’ debe armar la alineación para el encuentro ante los nipones, que será mañana, desde las 18:00, en el estadio Mineirão, de Belo Horizonte.

Ecuador se ha enfrentado en tres ocasiones a los japoneses con una victoria (1996) y dos derrotas (en 1995 y el 2006 ).



Para este cotejo, el entrenador Gómez buscará el reemplazo del zaguero Gabriel Achilier, quien fue expulsado ante Chile. Ante Uruguay, el lateral José Quinteros también vio la cartulina roja.



El DT se ha mantenido en silencio. En la rueda de prensa tras el juego del viernes, apenas habló 45 segundos en la rueda de prensa. Hizo un resumen rápido y dijo que no podía seguir hablando.



El DT ha perdido crédito por sus últimos resultados. Con Gómez, Ecuador ha perdido siete de sus ocho partidos en la Copa América.



Francisco Egas, presidente de la FEF, expresó en días pasados que no es prudente hablar sobre la gestión del técnico durante la Copa.