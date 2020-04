Carlos Tenorio: ‘Hoy el fútbol ecuatoriano está en una pésima posición, ya nadie lo quiere ver’

LEA TAMBIÉN

Carlos ‘El Demoledor’ Tenorio criticó el presente del fútbol ecuatoriano debido a los problemas disciplinarios en los que se ven envueltos los jugadores, tanto a nivel de clubes como de Selección. Para él, este un problema que nace desde los procesos formativos.

En una entrevista con el programa Direct Fútbol, el esmeraldeño de 40 años manifestó que episodios como el del famoso ‘Piso 17’ pueden volver a repetirse si no se toman los correctivos a tiempo.



“Hoy el fútbol ecuatoriano está en una pésima posición, ya nadie lo quiere ver; si no colocamos reglas desde formativas, vamos a seguir teniendo Piso 17, 18, 20, 5, 4…”, criticó el exmundialista con la ‘Tri’.



‘El Demoledor’ Tenorio cuenta con una dilatada trayectoria: ha jugado en clubes de Ecuador, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Brasil y Bolivia. En el Mundial de Alemania 2006 junto a Agustín Delgado, formó una de las mejores duplas en la historia de la Selección. Le marcó goles a Polonia y a Costa Rica.



Dada su experiencia considera que la disciplina es fundamental para que un profesional pueda consolidar su carrera en el extranjero. Por ello cuestiona el poco trabajo que se aplica en la parte mental durante la formación de los futbolistas.

“Este es un trabajo que no se viene haciendo desde las categorías formativas. No estamos preparando a los jugadores profesionales fortaleciendo sus principios y sus valores. Trabajando la parte mental, para que ellos tengan claro qué es entrar al escenario profesional a nivel internacional”.



Para Tenorio, el no convocar a los jugadores indisciplinados no es una solución: “¿De qué sirve a Ecuador sacar a los del Piso 17, si esos son los jugadores que tenemos? Lo que hay que hacer es dejar ahora las reglas claras, eso debe hacer la dirigencia. Este es un problema que lleva 10-12 años”.



Según ‘El Demoledor’, no solo los jugadores deben asumir un compromiso, sino todos quienes integren a la Selección, actuando con responsabilidad desde sus distintos roles: “Siempre viaja una delegación con la Selección, gente de seguridad y jugadores. Si yo no soy de seguridad y alguien entra a mi cuarto, no le preguntes al jugador, anda a preguntarle al de seguridad”.

