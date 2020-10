La Selección Sub 20 de Ecuador suma otro microciclo con el DT Jorge Célico 

LEA TAMBIÉN

La Selección de Ecuador Sub 20 sigue entrenando para el torneo Sudamericano de la categoría que se jugará en marzo del 2021. El DT Jorge Célico continúa en su microciclo de trabajo en la Casa de la Selección y continúa observando jugadores.

El estratega argentino ha debido ajustar su planificación porque no hay torneos juveniles debido a la pandemia. Célico explicó que seguirá reclutando futbolistas. La idea del entrenador es llegar a las primeras semanas de enero con el plantel definido.

El DT dijo que es una motivación especial para los jugadores porque estar en la Sub 20 es una puerta de entrada para los nuevos talentos a la Selección de mayores. Puso como ejemplo lo que ocurrió con jugadores como Leonardo Campana, Gonzalo Plata, entre otros, que fueron parte de la Selección campeona del Sudamericano Sub 20 en Chile y lograron el tercer lugar en el Mundial de Polonia.



Los jugadores convocados a cada microciclo deben cumplir con exigentes protocolos de bioseguridad para evitar posibles contagios. Hasta el momento no se han registrado pruebas positivas de covid-19. Célico también planifica amistosos para seguir ganando ritmo futbolístico.