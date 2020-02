Hristo Stoichkov confía en la capacidad de Jordi Cruyff para dirigir a la Selección de Ecuador

LEA TAMBIÉN

El histórico futbolista búlgaro Hristo Stoichkov, exjugador y ganador del Balón de Oro, confía en que Jordi Cruff será una buena opción para la Selección de Ecuador. Así lo dijo este lunes 10 de febrero del 2020 en Quito.

El ahora DT de la Tri conoció a Stoichkov en Barcelona. El exdeportista jugó para Jhojan Cruyff, en el FC Barcelona y vio el crecimiento de su hijo como jugador. “Me enteré por la prensa que será entrenador de Ecuador. Que la gente se quede tranquila porque cada partido será una guerra”, dijo el goleador que alcanzó uno de sus momentos más exitosos al llegar con su Selección a las semifinales del Mundial de 1994.



Además, reconoció el orden táctico y la forma en la que afrontará el camerino. “Jordi es un tipo ordenado y que jugará el que mejor se entrene y cumpla con sus ordenes y disciplina. No le importa si la prensa habla de uno o de otro de que son mejores. Jugará el que él considere que está mejor”.

Sobre su faceta de jugador recordó que al DT de la Tricolor no le gustaba usar su apellido en su espalda.



“Como jugador, siempre le pesó el nombre de su padre. Jugaba solo con la palabra Jordi, para que no lo relacione sean con Johan. Era un falso nueve, usaba el mismo corte de cabello. Trabajo con su padre y otros entrenadores y no le fue mal”, dijo Stoichkov.