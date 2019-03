Vicepresidenta de Colombia convoca una reunión por denuncias acoso sexual a jugadoras sub 17

LEA TAMBIÉN

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, convocó para este lunes 4 de marzo de 2019 una reunión con varias instituciones y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para analizar las denuncias por acoso sexual formuladas por jugadoras de la selección sub 17 en las últimas semanas.

"En nuestro Gobierno no vamos a permitir el acoso, ni ningún tipo de abuso a los niños o niñas, no vamos a aceptar ningún tipo de tolerancia, y vamos a insistir a los clubes deportivos un mayor compromiso con la integridad de nuestros niños y niñas que quieren llegar al deporte profesional", manifestó Ramírez, citada en un comunicado de su despacho.



A la reunión asistirán también el presidente de la FCF, Ramón Jesurún; el director de Coldeportes, Ernesto Lucena Barrero; la Consejera para la Equidad de la Mujer, Ana María Tribin, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi.



La polémica se generó la semana pasada cuando la alianza de medios La Liga Contra el Silencio señaló que una de las denunciantes, mayor de edad y que prefirió no revelar su identidad, sostuvo que el acoso por parte de uno de los integrantes del cuerpo técnico de la selección femenina sub 17 comenzó con comentarios como "estás muy linda, hermosa".



Los denunciados son el director técnico de la selección Colombia sub 17 femenina, Didier Luna, y el preparador físico, Sigifredo Alonso, al igual que el exentrenador de la selección de mayores Felipe Taborda.



Según la futbolista, al no acceder a las pretensiones de Luna fue "sobrecargada de trabajo", no se le permitía hablar en las reuniones y era gritada con frecuencia.



Ante esta situación, el vicepresidente de la Federación, Álvaro González Alzate, afirmó que a la entidad no han llegado notificaciones por acoso laboral o sexual.



"Jamás al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, oficialmente ha llegado una carta denunciando acoso laboral o acoso sexual por parte de ningún miembro de los cuerpos técnicos de las selecciones femeninas de Colombia", manifestó González en una rueda de prensa.



Además de convocar la reunión, el pasado 24 de febrero Ramírez envió una carta a la FCF rechazando "cualquier actuación que atente contra la integridad y dignidad de las mujeres deportistas" y pidió que avancen con "celeridad las investigaciones".



De igual forma, el procurador general, Fernando Carrillo, afirmó que abrirá una investigación por las denuncias por corrupción y acoso sexual interpuestas por las jugadoras.



"No podemos admitir en ningún escenario, y mucho menos en el deporte, que se presenten este tipo de situaciones que hacen parte de patologías culturales de este país machista que ponen en entredicho los derechos de la mujer", agregó el procurador.



A los señalamientos por acoso sexual se sumaron las futbolistas Isabella Echeverry y Melissa Ortiz, ambas radicadas en los Estados Unidos, quienes denunciaron en sus redes sociales el 19 de febrero varios abusos que han padecido como jugadoras de la selección.



Entre las irregularidades que Echeverri y Ortiz hicieron públicas figuran que en la Federación intentaron venderles su propia camiseta, no les pagan ni les dan los vuelos internacionales y los uniformes son viejos.