La Selección de Ecuador está en el cierre de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 y, ya clasificada, tendrá su último choque ante Argentina. Pese a ello, el equipo ecuatoriano no ha logrado anotar en casi seis meses ni en sus últimos cuatro partidos.

La última vez que el conjunto ecuatoriano consiguió vencer y celebrar un gol fue el 21 de marzo del 2025. En tal fecha, el equipo nacional se impuso por un marcador de 2-1 ante Venezuela en el Rodrigo Paz de Quito.

En aquel compromiso, Enner Valencia logró convertir un doblete y darle el triunfo a la escuadra tricolor ante la ‘Vinotinto’. A su vez, con ello, el delantero de la Selección de Ecuador consiguió ampliar su cuenta goleadora en eliminatorias a cinco dianas.

Cuando aquello sucedió, la Tri era segunda en la tabla de posiciones y con siete victorias, cuatro empates y dos derrotas. Aquellos números la ponían como escolta de Argentina con 22 unidades. Cuatro fechas después y sin poder ganar, el equipo ha descendido hasta la cuarta posición con 26 puntos.

Los partidos sin goles de la Selección de Ecuador

Dentro de la misma doble fecha de eliminatorias en que la Selección de Ecuador venció a Venezuela, esta empezó con su sequía goleadora. El siguiente partido fue ante Chile como visitante y el combinado nacional empató sin goles.

Para las dos siguientes jornadas de clasificación, el combinado nacional trasladó su sede hacia el Monumental de Guayaquil. Allí, este enfrentó a Brasil, donde volvió a empatar con 0-0, mismo resultado que repitió ante Perú en Lima.

En la vigente última doble fecha, la Tri viajó hacia Asunción e igualó con Paraguay. Solamente le resta un partido ante Argentina, que será en Guayaquil el 9 de agosto del 2025, en el que podrá romper su sequía goleadora.

Los goleadores de la Selección de Ecuador en las eliminatorias

Además de Enner Valencia con sus cinco goles, los demás futbolistas que han aportado con tantos para la Tri en la eliminatoria cuentan con dos y uno. El extremo Gonzalo Plata y el defensa central Félix Torres son los que cuentan con más de un tanto.

Dado que nueve de los 13 goles anotados se reparten entre tres jugadores, los restantes les pertenece a cuatro nombres, que solo han celebrado en una ocasión. Tales futbolistas son Kendry Páez, Kevin Rodríguez, Ángel Mena y Alan Minda.

La Selección de Ecuador, sin delanteros locales

Pese a la falta de gol para la Selección de Ecuador, el DT Sebastián Beccacece ha rehuido a llamar a delanteros del campeonato nacional. Inclusive, para la fecha 15 y 16 de eliminatorias, llamó a Enner Valencia y Leonardo Campana a pesar de contar con lesiones.

En el campeonato nacional, los ecuatorianos Byron Palacios, Jorge Valencia y Eber Caicedo lideran la tabla de goleo. El primero con 16 goles y los dos segundos con 14, pero no han recibido oportunidades en el combinado nacional. Djorkaeff Reasco y Miguel Parrales, centrodelanteros que acumulan 11 anotaciones, han corrido con la misma suerte.

