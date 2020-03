Ecuador logró el primer triunfo sobre Brasil el 28 de marzo del 2001

LEA TAMBIÉN

Se juntaron los tres talentosos: Álex Aguinaga, Iván Kaviedes y Agustín Delgado. La jugada terminó en gol y el partido, en victoria. El 28 de marzo del 2001, Ecuador logró el primer triunfo sobre Brasil después de 20 cotejos jugados entre estas dos selecciones, en eliminatorias mundialistas, partidos de Copa América y por eventos amistosos.

El 1-0 se registró en el estadio Olímpico Atahualpa, por la fecha 11 de las eliminatorias al Mundial Corea-Japón 2002.



Con ese gol marcado en el minuto 48 se dejó atrás una historia llena de goleadas. Hasta entonces, la Tri y Brasil habían jugados 20 cotejos, desde 1942 por la Copa América. La ‘Canarinha’ había ganado 19 veces y solo hubo un empate 0-0.



Ecuador recibió goleadas como el 9-2 y 9-1 de las ediciones de Copa América de 1945 y 1949. En la veintena de enfrentamientos recibió 64 goles y solo anotó 17 veces.



Por eso ese partido de hace 19 años tuvo un sabor de alivio, aunque la estadística hasta hoy es negativa, con 26 triunfos de Brasil, 4 empates y solo dos victorias de Ecuador.



Ese 28 de marzo del 2001, en un Atahualpa a reventar, la Tri, dirigida por Hernán Darío Gómez, logró la victoria sobre un equipo lleno de estrellas, en el que se destacaban Rogerio Ceni en la portería, Rivaldo en el medio campo y Ronaldinho y Romario en la ofensiva.

Edwin Tenorio (izq.) e Iván Kaviedes (der.) frenan a Ronaldinho, el 28 de marzo del 2001.



El equipo de las ‘4R’ se quedó sin oxígeno y llegó con mucho temor a los efectos de los 2 800 metros de altitud.



Ese Ecuador, cuya característica fue el trabajo colectivo, se apropió del medio campo gracias al desempeño de Edwin Tenorio, Juan Carlos Burbano y Édison Méndez. La trilogía nacional, conformada por Aguinaga, Kaviedes y el ‘Tin’ Delgado, peleaban contra Vampeta, Lucio y Roque Junior.



La alineación la completaron el arquero José Francisco Cevallos; y los defensas Ulises de la Cruz, Iván Hurtado, Augusto Poroso y Raúl Guerrón.

“El primer tiempo le guardamos mucho respeto a Brasil. En el entretiempo, el ‘Bolillo’ Gómez nos sacó un rollo de papel higiénico y nos dijo que si alguien necesitaba vaya al baño. Que para ganar había que ser atrevidos”, recuerda Burbano, para quien jugar ese partido ya fue un sueño y ganar otro, inimaginable.



“La mañana de ese día había buen ambiente en la Selección. Teníamos confianza aunque venía un equipo de estrellas. Ronaldinho estaba jovencito y Romario, en su madurez”.

Para Burbano, el partido era una meta cumplida, porque “desde pequeño me gustaba ver los partidos de Brasil. Miraba a Pelé y a Zico. Ese día me tocó a mí enfrentar a la Selección de mis sueños”.



Es el triunfo que más destaca en su carrera porque, además, “desbordó el trabajo colectivo. Detrás del gol del ‘Tin’ estaban las labores de Kaviedes y Aguinaga; lo que nosotros hicimos en el medio campo y por supuesto la defensa y el arquero. Cevallos le atajó un remate a Romario, al final del partido, que casi fue gol”.



Brasil llegó con Leao como DT. Tras la derrota, dijo que el resultado no le sorprendió. “Hay personas en los grandes países del fútbol que no han entendido que los llamados pequeños han progresado”.



Las primeras victorias:

Ecuador empezó a disputar las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundo desde 1960. Desde entonces se enfrentó a todas selecciones de la región, en distintos momentos y proceso. Fue hasta ese 2001 cuando ya pudo sumar al menos una victoria sobre cada una de ellas.

Estas primeras victorias se resumen así:

Colombia 0 – Ecuador 1: La primera vez que la selección ganó a Colombia fue el 20 de junio de 1965 en Barranquilla. El gol lo marcó Washington ‘Chanfle’ Muñoz. Eliminatorias a Inglaterra 1966.



Ecuador 1 – Paraguay 0: El partido se jugó el 17 de mayo de 1981 en el estadio Modelo de Guayaquil y la Tricolor ganó con gol de Lupo Senén Quiñónez. Eliminatorias a España 1982.



Ecuador 5 – Venezuela 0: La Selección venció en el estadio Atahualpa el 8 de agosto de 1993 con goles de Carlos Muñoz, Cléber Chalá y un ‘hat trick’ de Eduardo ‘Tanque’ Hurtado. Eliminatorias a Estados Unidos 1994.



Ecuador 4 – Perú 1: El partido se disputó el 24 de abril de 1996 en el estadio Monumental de Guayaquil. Ecuador ganó con goles de Eduardo Hurtado (2), Wilson Tenorio y José Gavica. Eliminatorias a Francia 1998.



Ecuador 2 – Argentina 0: Alberto Montaño y Eduardo Hurtado lograron los goles el 2 de junio de 1996 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Eliminatorias a Francia 1998.



Ecuador 4 – Uruguay 0: La goleada se registró el 12 de febrero de 1997 en el estadio Atahualpa con anotaciones Agustín Delgado (2), Álex Aguinaga y Cléber Chalá. Eliminatorias a Francia 1998.



Ecuador 1 – Bolivia 0: El 12 de octubre de 1997 se jugó en partido en el estadio Monumental. El gol de la victoria lo alcanzó Ariel Graziani. Eliminatorias a Francia 1998.



Ecuador 1 – Chile 0: Agustín Delgado logró el gol de la victoria el 8 de octubre del 2000 en el estadio Atahualpa. Eliminatorias a Corea Japón 2002.



Ecuador 1 – Brasil 0: El partido se jugó en el estadio Atahualpa el 28 de marzo del 2001 y el goleador fue Agustín Delgado. Eliminatorias a Corea Japón 2002