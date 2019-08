Juan Martín Ampuero dice que se negó a comprar alcohol y que no estuvo en la fiesta del piso 17 en la Copa América 

LEA TAMBIÉN

Juan Martín Ampuero fue el relacionista público que acompañó a la Selección ecuatoriana en la Copa América de Brasil. Había sido contratado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tras la salida de Víctor Mestanza. Sin embargo, apenas regresó del torneo, se informó que había sido separado de sus funciones.

Este domingo 4 de agosto del 2019, en una entrevista con el periodista Carlos Vera en el programa Veraz de Canal Uno, Francisco Egas (presidente de la FEF), aseguró que Ampuero fue separado porque participó de la reunión del piso 17 con los seis jugadores de la Selección.



"¿Sacó a Juan Martín Ampuero de la Federación?", pregunta Carlos Vera, a lo que Francisco Egas responde: "le di término a su contrato, antes de los tres meses de prueba".



"¿Lo sacó?", replica Vera y Egas dice: "Sí señor". Vera ahonda en el asunto y afirma: "Lo sacó porque él llevó las bebidas al festejo del piso 17" y Egas vuelve a responder "Sí señor".

Ante estas declaraciones, el exrelacionista de la Federación Ecuatoriana de Fútbol emitió un comunicado este lunes 5 de agosto, donde dice que se negó a comprar alcohol y que no participó de la fiesta del piso 17.

"Ante el llamado de un referente de la Selección, subí a una habitación de dicho piso donde estaban los jugadores, traté el tema para el que me llamaron y me retiré en pocos minutos. Los jugadores que se encontraban en la habitación saben que me negué a su pedido de compra de licor y no participé de dicha reunión", dice Ampuero.

A LA OPINIÓN PÚBLICA: pic.twitter.com/yieB15nvlG — Juan Martin Ampuero (@Juan_M15) August 6, 2019



Además, señala que "Fue un error de mi parte haber aceptado ayudar a subir un cartón" y agrega: "No permitiré que los responsables de controlar el orden y la disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se laven las manos ante la opinión pública utilizando mi nombre para eludir sus responsabilidades".



Francisco Egas volvió a repetir en la entrevista con Carlos Vera que no se revelarán los nombres de los seis del piso 17, pero aseguró que esos jugadores no volverán a la selección ecuatoriana.