Beccacece y Plata destacaron la unión en la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador venció ante Nueva Zelanda en su último amistoso del 2025 y el DT Sebastián Beccacece y Gonzalo Plata se pronunciaron. Tanto el entrenador como el futbolista destacaron la unión de todo el grupo y la comunión entre sí.

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Gonzalo Plata da todo su respaldo a Sebastián Beccacece, DT de la Selección de Ecuador

Después del triunfo de 2-0 de la Tri sobre la escuadra neozelandeza, Gonzalo Plata conversó con los medios de comunicación. Allí se refirió a su actuación en el partido, en el que brindó dos asistencias, y a la relación del grupo con Sebastián Beccacece.

Plata sostuvo que el triunfo fue merecido y destacó sus dos pases que terminaron en gol. Asimismo, señaló que su deseo permanente es ser incluido en la Tri y que está para hacer las cosas de manera adecuada en el equipo.

Con respecto a Beccacece, Plata adoptó una postura defensiva. “Muchas personas están en su contra, pero vamos a respetarlo y apoyarlo en lo que necesite. La gente que está aquí va a dar la vida por él”, señaló el puntero del Flamengo.

Sebastián Beccacece ‘construye una familia’ dentro de la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece también dialogó con la prensa tras el partido del combinado nacional y complementó las palabras de Gonzalo Plata. Este se refirió a un acto al finalizar el partido en el que el equipo acudió a abrazarlo.

“Estamos construyendo una familia. Ese abrazo representa un valor afectivo para mí. Es muy valioso e importante“, señaló el estratega. Además, agregó que tales relaciones humanas son su mayor satisfacción y existe una buena conexión entre la escuadra y sus aficionados.

En torno al compromiso ante Nueva Zelanda, Beccacece apuntó la importancia de mantener el arco en cero. Asimismo, señaló que Nilson Angulo y Leonardo Campana, autores de los goles -que marcaron por primera vez- pueden aumentar su confianza.

La Selección de Ecuador consiguió su primer triunfo en amistosos

El triunfo ante Nueva Zelanda fue el primero y único de la Selección de Ecuador tras finalizar las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, donde terminó segundo. En sus tres primeros amistosos de preparación cosechó empates.

Los cotejos en los que igualó fueron ante Estados Unidos, México y Canadá. Frente a los dos primeros rivales igualó por 1-1 y, ante el último, lo hizo por 0-0.

Información adicional: La Tricolor