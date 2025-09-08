La Selección de Ecuador está por cerrar su participación en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y ya está clasificada. Pese a que cuenta con la mejor defensa del ciclo y solo ha perdido dos partidos, su capacidad goleadora solo es superior a la de dos selecciones ya eliminadas.

El martes 9 de agosto del 2025, el combinado ecuatoriano se enfrentará a Argentina y cerrara su trajín clasificatorio. En aquel partido sumará los 18 correspondientes para ir al máximo torneo de selecciones y arribará tras haber empatado sus cuatro últimos partidos al hilo.

Dentro de los 17 cotejos previos, el elenco ecuatoriano tan solo consiguió celebrar de cara al arco en 13 oportunidades. Gracias a que solo ha recibido cinco, el gol diferencia es positivo por ocho dianas. Su papel defensiva le permitió ganar en siete oportunidades y ganar en ocho, a pesar de la falta de efectividad en ataque. Las únicas derrotas que cosechó fueron dos.

Gracias a los números conseguidos, la Tri se ubica en la cuarta posición de la tabla de posiciones con 26 puntos. Pese a ello, la tasa goleadora del conjunto de Sebastián Beccacece solamente supera a Chile y Perú, combinados que ya no están en competencia.

La Selección de Ecuador y su tasa goleadora frente a la de Chile y Paraguay en eliminatorias

Los 13 goles de la Selección de Ecuador dentro de las eliminatorias están a la par de los que ha conseguido Paraguay. La ‘Albirroja’ tiene la misma cantidad de anotaciones, sin embargo, esta tuvo un flojo arranque y consiguió resurgir tras la llegada de Gustavo Alfaro a partir de la séptima fecha.

Por detrás de la Tri y el elenco paraguayo, la escuadra que le sigue con menor cantidad de goles anotados es la de Chile. El plantel del sur del continente solo cuenta con un total de nueve tantos en partidos clasificatorios y ocupa el último lugar con 10 puntos.

Perú es la otra selección a la que supera el plantel que dirige Sebastián Beccacece. El ‘Rimac’ solo ha conseguido anotar seis goles y es penúltimo con 12 puntos. Su última chance para ir al Mundial se le escapó al caer ante Argentina en la fecha 17.

¿A qué rivales les ha anotado la Selección de Ecuador?

De los nueve competidores con los que cuenta la Selección de Ecuador dentro de las eliminatorias, esta le ha anotado a Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. A charrúas y chilenos lo hizo con Félix Sánchez Bas como DT, mientras que a venezolanos, colombianos y peruanos, con Sebastián Beccacece. Con ambos técnicos le marcó al cuadro boliviano.

Sánchez Bas, sin embargo, solo disputó seis partidos con la Tri antes de su salida. Además de los elencos a los que Ecuador le anotó bajo su mando, este también estuvo en el banquillo ante Argentina, Colombia y Venezuela.

La selección a la que más le anotó el conjunto de la mitad del mundo fue la boliviana. Casi la mitad de los tantos totales del plantel tricolor en eliminatorias fueron ante la ‘Verde‘, pues la venció como visitante por 1-2 y en casa por 4-0.

Los goleadores de la Selección de Ecuador

Dentro de la eliminatoria, la Selección de Ecuador cuenta con siete goleadores. El máximo es el delantero Enner Valencia con cinco tantos, seguido de Gonzalo Plata y Félix Torres, con dos anotaciones.

Las demás anotaciones de la Tri se reparten entre Kendry Páez, Kevin Rodríguez, Ángel Mena y Alan Minda.

