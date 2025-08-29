La última fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 se acerca y la Selección de Ecuador aún no ha dado a conocer su convocatoria. De cara a los dos partidos finales del ciclo clasificatoria, la Tri cuenta con tres alternativas en el campeonato nacional ante la crisis de gol.

Pese a que ocupa el segundo puesto y ya está clasificada a la siguiente Copa del Mundo, la escuadra ecuatoriana cuenta con números históricos relativos a la escasez de anotaciones. En 16 partidos lleva 13 goles y es la cantidad más baja que ha registrado dentro de una eliminatoria en la que ha ido al máximo torneo de selecciones. Para 2002 hizo 23 goles y para 2006 repitió la cantidad, para 2014 convirtió 20; y para 2022, 27.

Dentro de la zona ofensiva, la mayor cantidad de goles ha provenido de Enner Valencia, quien ha marcado en 5 oportunidades. Su compañeros centrodelanteros, sin embargo, no han podido siquiera acercase a su estadística. El único en la misma posición que ha enviado el balón al fondo de las redes es Kevin Rodríguez, quien cuenta con una anotación en los duelos clasificatorios.

De cara a la siguiente jornada de eliminatorias, sin embargo, Valencia llega sin convertir goles con su club y con la Tri desde abril de 2025. Rodríguez, a su vez, tuvo un buen arranque de temporada con el Saint Gilloise de Bélgica y lleva tres tantos en cinco partidos.

Ante el presente y los registros de la delantera de la Selección de Ecuador, los tres máximos goleadores del campeonato nacional son tricolores. A su vez, viven un mejor momento que los arietes habituales del combinado nacional.

El torneo local tiene goleadores: ¿Hay oportunidad en la Selección de Ecuador?

Dentro del torneo local, los tres delanteros ecuatorianos que encabezan la tabla de goleo son Byron Palacios, Eber Caicedo y Jorge Valencia. El primero de Universidad Católica, el segundo de Libertad y el tercero del Manta.

Palacios cuenta con 16 anotaciones y una asistencia dentro de la temporada y comanda la tabla en solitario. Este ha conseguido tales números en 26 compromisos de la liga ecuatoriana. A su vez, un gol y una asistencia más se suman a su cuenta desde la Copa Sudamericana, donde ha disputado ocho partidos.

Caicedo y Valencia solo cuentan con goles en Ecuador debido a que sus clubes no se encuentran presentes en torneos internacionales. Ambos comparten el segundo puesto al sumar la misma cantidad de dianas: 14. El primero lo ha conseguido en 23 partidos y el segundo en 25. Tienen una y dos asistencias.

Otros hombres gol del campeonato ecuatoriano

Dentro de los cinco máximo goleadores del certamen nacional, los únicos extranjeros presentes son Claudio Spinelli, argentino de Independiente del Valle, y Rafael Monti, argentino de Vinotinto. El quinto puesto de la lista de mayores artilleros, sin embargo, es complementado por tres futbolistas ecuatorianos.

En la posición números 5 están Djorkaeff Reasco y Miguel Parrales, centrodelanteros de El Nacional y Barcelona SC. Reasco tiene 11 tantos y tres asistencias en 21 partidos; Parrales, la misma cantidad, pero con siete pases que terminaron en gol en 24 juegos. Janner Corozo, aunque no es ‘nueve’ y juega como extremo, tiene la misma cantidad de tantos, junto a tres asistencias, en 25 cotejos.