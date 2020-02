Luis Chango: ‘Espero que Jordi Cruyff se apersone de la Selección y no solo sus asesores’

LEA TAMBIÉN

Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio del Mushuc Runa, es partidario de que el entrenador Jordi Cruyff empiece su trabajo en Ecuador lo más pronto posible para conformar la selección nacional que jugará las eliminatorias a Qatar 2022.

“Anhelo y espero que el fútbol ecuatoriano y el profesor Jordi Cruyff hagan un excelente trabajo y que no se preocupe solo del equipo principal. Espero que él mismo se apersone de la Selección y haga un trabajo fructífero, no solo sus asesores y scouting”, expresó el dirigente del club indígena que cumplirá su segunda temporada seguida en la Serie A.



Cruyff, el nuevo seleccionador de Ecuador, estuvo en Israel y se espera su llegada a Quito en las próximas horas para que inicie los trabajos en Quito con miras a la conformación de la nómina de la Tricolor.



Chango además recordó que la selección ecuatoriana se encuentra actualmente en el puesto 63 en el ranking FIFA, algo que no ocurría en la anterior administración de Luis Chiriboga. “He escuchado que están promocionando un proyecto de largo plazo, pero no de corto ni mediano plazo. Pero espero que no se hayan equivocado al contratar un técnico que no conozca el medio, espero que el tiempo que se tardaron en contratarlo no les cueste”.



Además habló sobre el mandato de Francisco Egas como presidente del fútbol ecuatoriano. “¡Cómo hemos retrocedido en el fútbol ecuatoriano (en el ranking FIFA)! Eso hay que tratar de recuperarlo. Espero que lo haga el señor Egas, de lo contrario vendrán nuevos dirigentes”.

Ecuador debutará en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 como visitante, ante Argentina, el 26 de marzo del 2020. Posteriormente, el 31 de marzo será local en Quito ante la selección uruguaya, en la segunda jornada.