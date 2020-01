Leonardo Campana dejó la Sub 23 para viajar a Inglaterra y presentarse en el Wolverhampton

LEA TAMBIÉN

El delantero Leonardo Campana recibió la autorización del entrenador Jorge Célico para abandonar la Selección Sub 23 en Colombia. El atacante firmó contrato por tres años con el Wolverhampton y el club pidió que se presentara esta semana. El cuerpo técnico autorizó la salida del delantero porque Ecuador ya está eliminado y sin ninguna posibilidad de clasificar a la siguiente ronda del Preolímpico.

El futbolista, de 19 años, y figura en el torneo Sudamericano Sub 20 del año pasado en Chile se despidió del grupo de jugadores y no estará en el partido de este lunes 27 de enero ante Argentina, por la cuarta fecha del Grupo A. “Leonardo dejó la concentración. Hubo un pedido formal de su club y viajó a Inglaterra”, informó el coordinador de la Selección, Claudio Campos en entrevista con radio La Red.



Campana jugó dos partidos con la tricolor. Fue titular en la derrota contra Chile (3-0) y en la tercera fecha también estuvo en el once inicial en la caída contra Venezuela (1-0). Célico no contó con Campana en la goleada contra Colombia (4-0) porque el jugador pidió autorización para viajar a Inglaterra a la firma del contrato.



El joven delantero tricolor no ha podido marcar goles con la Selección en el torneo Preolímpico. En los tres juegos, Ecuador no ha logrado marcar goles. Este lunes 27 de enero del 2020, la Selección cerrará su participación en el torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos ante Argentina. Célico anunció que hará variantes ya sin ninguna posibilidad de clasificarse.