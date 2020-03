Selección brasileña pierde 11 jugadores por suspensión de Tokio 2020

LEA TAMBIÉN

La selección olímpica brasileña de fútbol perderá prácticamente la mitad de su equipo, 11 de los 23 incluidos en la última convocatoria, que en 2021 tendrán más de los 23 años de límite de edad, por el aplazamiento de un año de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como consecuencia del covid-19.

Once de los jugadores incluidos por el seleccionador olímpico brasileño, André Jardine, en su última lista de convocados, así como algunas figuras que podían ser llamadas para Tokio pero no han sido tenidos en cuenta hasta ahora por la negativa de sus clubes a cederlos, cumplirán 24 años antes de julio de 2021, para cuando se prevé que se disputarán los Juegos Olímpicos de Tokio.



Las reglas de la FIFA establecen que los convocados para Juegos Olímpicos no pueden tener más 23 años en el momento de la competición, por lo que todas las federaciones utilizan sus selecciones sub23.



Brasil, vigente campeón olímpico, garantizó su cupo para los Juegos de Tokio en enero pasado, como segundo en el preolímpico sudamericano disputado en Colombia, vencido por Argentina, y ya se preparaba para el torneo en que defenderá el oro.



Entre los jugadores incluidos en la última convocatoria y que pueden perderse los Juegos Olímpicos por el aplazamiento de un año destacan los centrocampistas Lucas Paquetá (Milán-ITA) y Maicon (Shakthar Donetsk-UCR), que ya jugaron con la selección absoluta.

La lista incluye a los zagueros Gabriel (Lille-FRA), Luiz Felipe (Lazio-ITA) y Lyanco (Torino-ITA); el lateral Ayrton Lucas (Spartak Moscú-RUS) y el centrocampista Wendel (Sporting).



También jugadores que son habituales en los conjuntos profesionales de

clubes brasileños como el lateral Caio Henrique (Gremio) y el centrocampista Matheus Henrique (Gremio), y otros menos conocidos como los porteros Cleiton (Red Bull Bragantino) y Lucas Perri (Sao Paulo).



Entre los jugadores que Jardine no ha podido convocar, y que tendrían condiciones de disputar los este año pero ya no tendrán la edad mínima reglamentaria en 2021 destaca el delantero Gabriel Jesús (Manchester City), que fue campeón olímpico con Brasil en los Juegos Olímpicos de RíoJuegos Olímpicos de Janeiro 2016.

En esa misma condición están el volante Bruno Guimaraes (Lyon-FRA) y los atacantes David Neres (Ajax-HOL) y Richarlison (Everton-GBR), así como el centrocampista Gerson y el atacante Pedro, dos de las figuras del Flamengo, vigente campeón brasileño y de la Copa Libertadores.



El coordinador de las categorías de base de la selección brasileña, el campeón mundial Branco, afirmó que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) espera que, teniendo en cuenta el aplazamiento, la FIFA establezca una excepción y permita la inscripción en Tokio 2021 de jugadores de hasta 24 años.



"Hay que esperar que la FIFA se pronuncie. En mi opinión, hay que considerar a los futbolistas que lucharon y compitieron por el cupo olímpico. Sería lo más justo", afirmó Branco al portal Globoesporte.



El COI anunció este martes su decisión luego de que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, solicitara retrasar un año los Juegos Olímpicos en conversación telefónica con el presidente del organismo deportivo, que el domingo se había dado cuatro semanas de plazo para decidir sobre un posible cambio de fechas.



La decisión de posponer los Juegos como consecuencia de la crisis sanitaria mundial provocada por el covid-19 se toma después de que lo solicitaran también numerosas federaciones deportivas y comités olímpicos nacionales y de que algunas potencias advirtieran que no enviarían a sus atletas.