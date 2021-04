Los seis clubes ingleses abandonaron la Superliga Europea

Todos los clubes ingleses abandonan el proyecto de la Superliga, siguiendo los pasos del Manchester City, que fue el primero en anunciarlo de forma oficial.

Los seis clubes ingleses que se erigieron entre los doce miembros fundadores de la nueva competición han iniciado los procedimientos para abandonar la Superliga.

En una serie de comunicados emitidos en la noche del martes, los cuatro clubes que aún no se habían posicionado en contra de la competición, después de que el City anunciara sus intenciones de abandonarla y el Chelsea filtrase su plan de irse, confirmaron la salida del faraónico proyecto.



El Manchester City fue el primero en hacerlo oficial en la tarde de este martes, después de que se filtrara que el Chelsea abandonaría el proyecto. Arsenal, Manchester United, Liverpool y Tottenham Hotspur tampoco continuarán con la Superliga.



"El Liverpool puede confirmar que nuestra participación en la propuesta para formar una Superliga Europea no continuará", dijo el Liverpool. El Arsenal pidió perdón por cometer "este error" y apuntó que la respuesta de los aficionados les ha hecho reflexionar y recapacitar.



"Los últimos días nos han demostrado el profundo sentimiento de nuestros aficionados por este club. La respuesta de los mismos nos ha hecho reflexionar y pensar. Nunca fue nuestra intención causar estos problemas, pero no queríamos quedarnos atrás cuando recibimos la invitación a esta Superliga, para proteger el futuro del Arsenal", dijeron los Gunners en un comunicado.



"Como resultado de haber escuchado a la comunicado del fútbol, abandonamos la Superliga. Hemos cometido un error y nos disculpamos por eso".



Tampoco continuará con el proyecto el Tottenham Hotspur de Daniel Levy, quien emitió un comunicado.



"Nos arrepentimos de la ansiedad y la tristeza que hemos provocado. Creíamos que era importante que nuestro club participara en el desarrollo de una nueva estructura que asegurara el futuro financiero de la pirámide del fútbol. Creemos que el deporte debería revisar constantemente sus competiciones y que los organismo deberían asegurarse de que el deporte que todos amamos evoluciona. Gracias a los aficionados por dar su opinión", dijo Levy.



Por último, el Manchester United afirmó que tampoco formarán parte de la competición.



"No participaremos en la Superliga europea. Hemos escuchado cuidadosamente la reacción de nuestros aficionados, del Gobierno del Reino Unido y de otros entes. Nos mantenemos comprometidos a trabajar con la comunidad futbolísticas para poner en marcha soluciones sostenibles para los retos a largo plazo a los que se enfrenta el fútbol", apuntó el United.