La ministra María Paula Romo confirmó que cuatro hinchas de Boca no podrán ingresar al estadio Rodrigo Paz

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que cuatro hinchas de Boca Juniors no podrán ingresar al estadio Rodrigo Paz Delgado para presenciar el juego de Liga de Quito y Boca, a jugarse este miércoles 21 de agosto de 2019.

Romo, en su cuenta de Twitter, detalló que se hizo un pedido a los directivos de Liga para que se les impida el ingreso de estos hinchas al escenario deportivo al juego de los cuartos de final.



Eso se pidió luego de que el Ministerio de Seguridad de Argentina envió un comunicado al Ministerio de Seguridad de Ecuador. Allí se detallaron los nombres de 10 hinchas de Boca que tienen prohibición de ingresar a los estadios en ese país.



El documento fue enviado a la ministra María Paula Romo. En el mismo se detallan las identificaciones y las fotografías de los hinchas que no pueden ingresar al partido entre Liga de Quito y Boca Juniors, este miércoles 21 de agosto, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El juego será a las 17:15 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

​

Entre los 10 nombres constan los integrantes de la conocida barra 'La 12', de Boca Juniors. Los 10 nombres que enviaron, con sus respectivos documentos son los de : Mauro Martín, Carlos Mazzaro, Rafael Di Zeo, Francisco Pérez, Ernesto Rossi, Joaquín Ibáñez, Carlos Sebastián Maciel, Mariano Montarro, Diego Rodríguez y Fernando Gatica.



Según la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, estas personas no pueden ingresar a los estadios argentinos. Esto en base al Decreto Presidencial 246 firmado el 10 de abril de 2017, la Resolución del Ministerio de Seguridad 354 del 19 de abril del mismo año que se impulsó como parte de la erradicación de la violencia de los estadios.



Liga de Quito y el Ministerio de Seguridad de Ecuador tienen previsto realizar un control estricto a los hinchas de Boca que ingresen al estadio Rodrigo Paz. Julio Álvarez, gerente de Proestadio y la Policía Nacional realizarán un control riguroso a los seguidores del equipo argentino. “Haremos uso de nuestro estricto derecho de admisión. Hinchas de Liga o Boca que consideremos que no deben entrar, deberán alejarse del estadio. Abriremos una ventanilla para devolver el dinero de esas entradas”, explicó.