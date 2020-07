Luis Segovia y Darlin Leiton, jugadores de Independiente del Valle, añoran el regreso del fútbol, tras la emergencia

LEA TAMBIÉN

Luis Segovia y Darlin Leiton, jugadores de Independiente Del Valle comparecieron el 23 de julio de 2020 a una rueda de prensa virtual. Los dos futbolistas expresaron su deseo de volver a jugar en el torneo ecuatoriano, suspendido al inicio de la quinta fecha en marzo pasado y que espera la aprobación del COE Nacional.

Segovia, un consumidor voraz de fútbol por televisión, miró ciertos pasajes del partido simulacro jugado entre Barcelona y Guayaquil City, en la víspera. “Se nota que todavía falta ritmo. Eso es algo que nos pasará a todos los equipos cuando volvamos a las canchas. Nos habría gustado a nosotros también tener el chance de jugar amistosos, pero no se pudo”, se lamentó el defensa o lateral, formado en El Nacional.



Por su parte Leiton, que lleva cinco partidos en Primera y que logró el título juvenil de la Copa Libertadores en febrero pasado, se mostró agradecido de estar en la primera plantilla. “Este año no habrá torneos juveniles y yo tengo el privilegio de ya estar en el primer equipo y de jugar es lo que a mi más me gusta”.



Los dos futbolistas reconocieron que están a la expectativa de que el COE autorice la realización de los partidos. “Será muy lindo volver a la competencia. Es algo que necesitamos y el club ha tomado todas las precauciones necesarias y nosotros también. No queremos contagios y creo que hemos hecho bien las cosas”, destacó Segovia.



Independiente deberá visitar a Deportivo Cuenca por la quinta fecha del torneo. El partido debió disputarse el 14 de marzo pasado.