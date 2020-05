A Luis Segovia lo buscó Barcelona, Emelec y Liga de Quito, pero se decidió por Independiente del Valle

LEA TAMBIÉN

Luis Segovia reveló que tuvo propuestas de Barcelona, Emelec y Liga de Quito, pero el peso de las circunstancias lo llevaron a firmar con Independiente del Valle, donde hoy es un referente del plantel y uno de los más experimentados pese a su corta edad.

En una entrevista que concedió a Radio Sucre (700 AM) de Guayaquil, y por la pandemia del covid-19, el futbolista de 22 años revivió algunos episodios de su carrera, empezando por su paso en El Nacional, donde vivió uno de sus primeros sinsabores.



A finales del 2015 lo subieron al equipo de primera, pero al presentarse a la pretemporada a inicios del 2016 le dijeron que no constaba en la lista, y que debía hablar con el entonces DT del plantel, Octavio Zambrano. “Me dijeron que no estaba en la lista, que hable con el profe. La relación cambió totalmente y de primera me bajaron a mi categoría, me golpeó tanto”, reveló en la radio guayaquileña.



Esa primera decepción no mermó su ímpetu. Con el tiempo debutó en el primer equipo y logró afianzarse en la zaga de los puros criollos, primero de la mano de Rubén Darío Insúa y después con Eduardo Favaro. Permaneció con los militares hasta finales del 2018, cuando Independiente del Valle tocó su puerta.



Si bien Barcelona, Emelec y LDU lo contactaron primero, él se decidió por IDV. Un año y un título después, dice sentirse feliz de haber tomado esa decisión. “Aquí todos somos una familia. Lo que me encanta de este equipo es que busca jugadores para explotarlos y elevar su potencial, por eso quería venir”, aseguró.

Hoy destaca la labor realizada por el DT español Miguel Ángel Ramírez, a quien considera un ‘técnico de categoría mundial’. Recordó las palabras del entrenador previo a la final de la Copa Sudamericana frente a Colón. “El profesor nos dijo: ‘vamos a la final pero ganémosla, si vamos a hacer algo, lo hacemos bien’. Eso me dejó marcado”.



Tras el título con Independiente dijo haber tenido conversaciones con equipos de Argentina y Estados Unidos, y que todo es gracias al proyecto que sostiene el cuadro de Sangolquí. “Lo que se dio con IDV no es casualidad, creo que en poco tiempo todos nos vamos a la posibilidad de salir”.



Consultado por la posibilidad de que los jugadores deban usar mascarillas en el reinicio del campeonato local, aseguró que los jugadores las acataran cualquier disposición que tomen los directivos para un retorno seguro a la competencia. “Si lo aceptan nosotros tenemos que acatarlos, somos empleados. Es difícil, imagínate estar corriendo, sudando, tener un inconveniente. En caso que llegue a pasar, nos toca adaptarnos a esa circunstancia”, concluyó Segovia.