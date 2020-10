El secretario técnico de la FEF descartó a los jugadores nacionalizados en la primera convocatoria de Gustavo Alfaro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Gabriel Wainer, secretario técnico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aseguró que por ahora, en la primera convocatoria del DT Gustavo Alfaro, no hay nacionalizados. Con esto se descarta la presencia del argentino Damián Díaz.

El capitán de Barcelona no cumpliría con los requisitos que se necesita para ser convocado. Según Wainer, no hay en el país jugadores extranjeros que hayan estado más de cinco años de forma consecutiva en el fútbol ecuatoriano.



“No tenemos jugadores que hayan cumplido con el requisito de haber jugado cinco años de corrido en el país. No, ni Damián Díaz ni ningún otro jugador”, dijo Wainer.

Gabriel Wainer, secretario técnico de la @FEFecuador 🇪🇨, en @DIRECTVSports: “Por el momento no tenemos jugadores nacionalizados que hayan cumplido los cinco años de corrido en el país”. pic.twitter.com/SVRJJAHauN — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) October 2, 2020

Además, aseguró que se asesoraron con FIFA para conocer qué jugadores pueden convocar a futuro.



El secretario también brindó más detalles respecto a las dudas que han provocado una ola de rumores en torno al primer llamado de Gustavo Alfaro este día sábado.



Aclaró que habló con Felipe Caicedo, quien y se negó a jugar en la Selección desde el 2017.



“Felipe ha manifestado que en esta ocasión no vendrá, pero que más adelante podría haber la posibilidad de volver a la Selección desde otro punto de vista”.